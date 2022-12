Il risultato in diretta live di Scafati-Treviso, sfida valida come nona giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Importante scontro diretto tra due delle squadre che stazionano nel folto gruppo che compone la coda della classifica con quattro punti raccolti finora. I padroni di casa hanno già trovato un bel successo di misura contro Reggio Emilia, la scorsa settimana, e proveranno a ripetersi contro una squadra che invece non ha ancora vinto in trasferta e viene da due sconfitte consecutive. Le due squadre condividono anche una media punti sostanzialmente identica (73,5 e 73,8 a partita). La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 4 dicembre sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

