LIVE – Scafati-Tortona 72-91, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Scafati-Tortona, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di coach Caja viene dall’esaltante vittoria contro la Virtus Bologna, a coronamento di un avvio di stagione molto buono per una neopromossa, che dopo dieci partite giocate vanta 8 punti in classifica, supportati dal secondo posto come media-rimbalzi a partita e dal terzo come media-assist. Ora, la sfida contro un’altra formazione di alta classifica, ovvero i piemontesi di coach Ramondino, a quota 14 punti e reduci dalla sconfitta di misura contro Sassari a interrompere una striscia di due successi consecutivi. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di domenica 18 dicembre sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 11^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SCAFATI-TORTONA 72-91

Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINISCE LA PARTITA

0:35 – Gita in lunetta redditizia anche per Imbrò: 72-91

0:46 – Macura a segno con entrambi i liberi: 70-91

2:28 – Logan va a segno in penetrazione: 68-89

2:55 – Logan con l’arresto e tiro: 66-89

3:19 – Tavernelli la piazza da oltre l’arco: 64-89

3:45 – Bene Rossato anche da tre punti: 64-86

4:17 – Rossato appoggia due punti a canestro: 61-86

5:27 – Schiacciata di Okoye: 58-83

9:32 – Imbrò da tre punti! 53-80

ULTIMO QUARTO

1:06 – Tre punti per Severini: 49-80

3:13 – Tripla di Filloy in transizione: 47-71

4:10 – Uno su due dalla lunetta per Thompson: 47-68

4:37 – Daum appoggia due punti a canestro: 46-68

5:32 – Semaj segna in arresto e tiro: 46-66

TERZO QUARTO

INTERVALLO

0:24 – Logan pesca altri due punti: 38-56

0:42 – Tripla Tavernelli! 36-56

1:04 – Macura con l’arresto e tiro: 36-53

3:29 – Logan segna in penetrazione: 31-49

5:23 – Due liberi segnati da Macura: 24-45

7:03 – Tripla di Candi: 24-43

7:44 – Radosevic segna con l’arresto e tiro: 24-40

9:06 – Tripla di Filloy: 24-38

SECONDO QUARTO

0:05 – Candi in penetrazione e completa il gioco da tre punti: 22-31

0:52 – Altra tripla per Christon: 20-29

1:11 – Tripla di Imbrò: 20-26

2:25 – Severini a segno con l’arresto e tiro: 17-24

3:35 – Si segna tanto! Tripla anche per Christon: 15-22

4:53 – Seconda tripla consecutiva per Okoye: 15-16

5:08 – Tripla Macura! 12-16

6:03 – Rossato risponde alla tripla di Daum: 9-13

ORE 20:25 – Buonasera amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale di Scafati-Tortona. A breve la palla a due!