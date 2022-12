LIVE – Pesaro-Virtus Bologna 82-87, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Pesaro-Virtus Bologna, sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Impegno complicato per le Vu Nere di coach Scariolo, perché di fronte troveranno una delle squadre più interessanti del campionato: sesti in classifica con sette vittorie, gli uomini di coach Repesa arrivano dalle due affermazioni con Varese e Verona. Hackett e compagni, invece, nell’ultimo turno hanno battuto Brescia, “vendicando” l’inaspettato KO contro Scafati della settimana prima. In settimana, invece, è arrivata la sconfitta in Eurolega sul campo di Baskonia, dopo una clamorosa rimonta sfiorata. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di lunedì 26 dicembre sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

PESARO-VIRTUS BOLOGNA 82-87

45′ – Finisce qui. Vince Bologna nel finale. La gara si chiude sull’82-87.

44′ – ANCORA PAREGGIO!!!! 82 pari.

43′ – La ribalta in pochissimo tempo Teodosic per il Bologna: 79-82.

42′ – Passano altri 60 secondi, cambia il risultato, ma la distanza è sempre la stessa: 77-75.

41′ – Charalampopoulos porta in avanti i suoi con una doppia: 75-73.

40′ – E pareggio sarà: 73 pari, non bastano 40 minuti di gioco, si prosegue.

39′ – LA PAREGGIO BOLOGNA!!!!! 73 PARI, 16 SECONDI, TIME OUT PESARO.

39′ – 73-70, time out Bologna, 24 secondi.

39′ – Ultimi 60 secondi di gara. Non cambia il risultato.

38′ – 71-69. Ancora tanto equilibrio.

36′ – Cheatham appoggia da 2: 71-67.

35′ – Ultimi 300 secondi, Pesaro avanti 69-66.

33′ – Ancora parità, tantissimo equilibrio in questo match: 66 pari.

32′ – Mazzola segna da 3: 66-61.

30′ – Inizia adesso proprio l’ultimo quarto. Siamo sempre 79 pari.

29′ – Ora la parità è a 59. Pochi secondi al termine della frazione.

28′ – 53 pari. Time out Pesaro.

27′ – E ora Pajola trova una tripla, ma è Pesaro che è in vantaggio: 53-50.

25′ – Pareggio. 44 pari.

23′ – Tripla di Lundberg, 42-44.

21′ – Ripartiti. Inizia adesso il terzo quarto.

20′ – Si chiude la prima metà dell’incontro. Squadre negli spogliatoi sul 40-39.

19′ – Ultimi 60 secondi prima dell’intervallo. 39 pari.

17′ – E ancora Bologna avanti!!! 34-36 e time out Pesaro.

16′ – Continua il botta e risposta, con un equilibrio molto forte: 34-33.

14′ – E Mazzola la ribalta con un altro canestro da 3: 28-27 e time out Bologna.

13′ – Rientrano pesantemente i padroni di casa con una tripla di Abdur-Rahkman: 25-27.

11′ – Doppio tiro libero per Delfino, uno sbagliato, uno no: 19-27.

10′ – Finisce qui la prima frazione: ospiti in avanti per 18-25.

8′ – La ribalta Bologna con Bako dopo un inizio difficile: 16-17 e time out per Pesaro.

6′ – Torna su Bologna con Lundberg: 11-10.

5′ – Scappano via i padroni di casa, ma Jaiteh dice subito di no: 11-7.

4′ – Altra tripla, stavolta di Cheatham: 6-2.

2′ – Subito Pesaro avanti con Charalampopoulos: 3-2.

1′ – Partiti. Al via il match tra Pesaro e Virtus Bologna.