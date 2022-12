LIVE – Brescia-Reggio Emilia 84-77, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Brescia-Reggio Emilia, sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Momento tutto sommato positivo per gli uomini di coach Magro, che dopo tre vittorie consecutive tra novembre e i primi giorni di dicembre, sono incappati in due sconfitte consecutive, contro però avversari di livello, come Venezia e Virtus Bologna. In più, in settimana è arrivata l’eccellente affermazione in Eurocup contro Bursaspor. Per gli ospiti, ultimi in classifica e guidati da poche settimane da coach Sakota, la necessità di trovare prestazione e punti, alla ricerca di una vittoria che manca ormai da due mesi. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di lunedì 26 dicembre sul parquet del Palaleonessa A2A, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

BRESCIA-REGGIO EMILIA 84-77

FINE QUARTO QUARTO 84-77

40′ – Gioco da tre di Cinciarini, utile solo a rendere meno amaro il passivo. 84-77

36′ – Ennesimo fallo su un tiro da tre per Reggio Emilia: Cournooh fa 3/3 e realizza lo strappo che può mettere definitivamente fine al sogno rimonta per gli ospiti. 79-64

33′ – Tripla di Akele, 2/2 di Diouf. 70-59

32′ – Fallo in attacco di Cobbins, Vitali poi colpisce da tre. 67-57

FINE TERZO QUARTO 65-52

30′ – Tripla di Taylor a chiudere il parziale, visto che Reggio Emilia non riesce a capitalizzare l’ultimo possesso. 65-52

29′ – Doppio giro perfetto di Vitali dalla lunetta: Reggio Emilia si riporta a -10. 62-52

27′ – Reggio Emilia prova a reagire di carattere: buone difese e Reuvers va a canestro. Ma Della Valle trova una tripla importantissima per Brescia. 62-45

25′ – Gabriel è rientrato dagli spogliatoi con la mano decisamente calda: seconda tripla in pochi minuti e +16 Brescia, con Reggio Emilia che pochi secondi dopo esaurisce anche il bonus falli. 59-43

22′ – Reuvers sbaglia dall’arco ma poi ci riprova dopo il rimbalzo di Burjanadze. Ma anche Cournooh colpisce dalla distanza. 51-39

21′ – Triple di Gabriel e Anim ad aprire il secondo tempo. 48-39

FINE SECONDO QUARTO 45-33

20′ – Erroraccio di Cinciarini, che manda in lunetta Massinburg a tempo scaduto: il giocatore di Brescia fa 1/3, sbagliando anche il tap-in al volo dopo aver sbagliato l’ultimo libero. 45-33

19′ – Vitali mette a segno una tripla. 42-33

17′ – Tripla di Counrooh, Reuvers segna in sospensione. 40-30

16′ – Tripla di Massinburg sul finire dei 24″ per Brescia. 37-28

14′ – Qualche errore per Reggio Emilia, Burns segna il +8. 32-24

13′ – Gioco da tre di Massinburg. 28-24

11′ – Nembhard e Anim a segno, intervallati dal canestro di Laquintana: è cominciato il secondo quarto. 23-22

FINE PRIMO QUARTO 21-18

10′ – 2/2 Cinciarini e canestro di Massinburg in corsa. 21-18

8′ – Terza schiacciata della partita di Odiase, poi 2/2 di Vitali e canestro di Cinciarini in contropiede. 19-14

6′ – Burjanadze interrompe il parziale da 7-0 di Brescia. 15-10

5′ – Cournooh si prende il rimbalzo offensivo e trova due punti dopo l’errore di Della Valle. 13-8

4′ – Gioco da tre di Della Valle. 11-8

1′ – Primo possesso Brescia, i primi punti sono per gli ospiti con il gioco da tre di Anim. Poi primi punti per Della Valle e Odiase. 4-3

20:25 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta live di Brescia-Reggio Emilia, al via tra pochi minuti.