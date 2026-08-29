Giochi del Mediterraneo, il programma di oggi 29 agosto: le dirette su Sportface TV

L’Italia si appresta a vivere un’altra grande giornata di sport ai Giochi di Mediterraneo: di seguito il programma di oggi e le dirette su Sportface TV

Il 29 agosto sarà un’altra grande giornata ai Giochi del Mediterraneo con undici titoli in palio e Sportface TV offre una copertura ampia delle principali competizioni. Il palinsesto si apre alle 10.00 con il tiro a segno femminile, dove Margherita Brigida Veccaro e Alessandra Fait sfideranno le avversarie nella pistola ad aria compressa da 10 metri, con la finale prevista alle 13.30.

Mezz’ora dopo, alle 10.30, sale sul tatami il judo con sette titoli da assegnare: gli azzurri Christian Parlati, Jean Carletti, Sansei Kwadjo Anani tra gli uomini e Carlotta Avanzato, Irene Pedrotti, Claudia Sperotti, Asya Tavano tra le donne cercheranno le finali delle 16.00.

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Alle 11.00 spazio alla pallamano maschile, con l’Italia impegnata nella semifinale per il quinto posto contro Cipro. Un pronostico non scontato.

Le dirette dei Giochi del Mediterraneo oggi su Sportface TV

Il pomeriggio riserva emozioni a 360 gradi: alle 14.00 la pallavolo femminile propone la semifinale Italia-Grecia, mentre alle 16.45 il triathlon individuale maschile vede all’azione Euan De Nigro e Riccardo Cultore, seguiti alle 18.30 dalle donne Bianca Seregni e Paola Sacchi.

La serata sportiva esplode alle 19.00 con la pallanuoto: l’Italia affronta la Turchia nel girone B. Chiude la giornata il basket 3×3 dalle 20.40, con entrambe le formazioni azzurre in campo. Sportface TV e Italia Team TV garantiscono lo streaming completo sui canali dedicati, mentre Rai Sport HD trasmette dalle 18.15. Anche oggi le sfide da non perdere sono molte, con la speranza che gli Azzurri possano continuare a primeggiare.