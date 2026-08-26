Giochi del Mediterraneo, il programma di oggi 26 agosto: le dirette su Sportface TV

I Giochi del Mediterraneo hanno ancora tante emozioni da regalare: il programma di oggi 26 agosto con le dirette che andranno in onda su Sportface TV
Oggi, 26 agosto, la piattaforma Sportface si trasforma in un vero e proprio tempio dello sport, offrendo agli appassionati un palinsesto ricchissimo e variegato. Grazie all’esclusiva, in unione con Italia Team TV, gli spettatori potranno seguire in diretta ben quattro canali dedicati, coprendo ogni disciplina con un’offerta che non lascia scampo alla noia di fine agosto.
Si inizia verso pranzo, alle ore 13:00 sul Canale 4, con le emozionanti semifinali maschili e femminili di pugilato. Un appuntamento che terrà tutti col fiato sospeso fino a tarda sera, con le costanti emozioni che si faranno sentire sul ring.
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A seguire, dalle 16:00, il Canale 1 ospiterà le finali di badminton, un appuntamento tecnico e spettacolare che si protrarrà fino alle 19:00, mettendo in luce i migliori atleti della disciplina.
Il programma serale del 26 agosto
La serata si accende ulteriormente alle 18:00 sul Canale 2 con la sessione serale di nuoto pinnato, dove la velocità e l’adrenalina faranno da padrone fino alle 20:00.
Ma il clou assoluto della giornata arriverà alle 21:00 sul Canale 3, almeno per i più appassionati: il calcio maschile scende in campo con la sfida del Girone B tra l’Italia e il Kosovo. Una partita che promette scintille e che si concluderà intorno alle 23:00, regalando ai tifosi azzurri una serata di puro tifo.
Quattro canali, quattro discipline, un’unica grande passione. Sportface e Italia Team TV confermano la loro vocazione di portare lo sport direttamente nel salotto di casa, con una copertura totale e di alta qualità.