Giochi del Mediterraneo: il programma di oggi 24 agosto e le dirette SportfaceTV

Taranto, diciassette titoli in palio. I Giochi del Mediterraneo entrano nella fase decisiva. La giornata di oggi si preannuncia cruciale, questa la programmazione e le dirette di SportfaceTV.

Nuoto e lotta guidano l’assalto alle medaglie

Altra giornata di gare e medaglie a Taranto. Si comincerà subito con le discipline acquatiche che occupano gran parte del programma, offrendo ben sette finali che potrebbero ridisegnare le gerarchie internazionali.

Dalle ore 18.00, gli specialisti scenderanno in vasca per i 100 stile libero, i 50 rana, i 400 misti e gli 800 stile libero femminili.

L’Italia confida nelle prestazioni delle stelle Alberto Razzetti e Lisa Angiolini per arricchire il proprio bottino. Parallelamente, i tappeti della lotta libera assegneranno sei titoli continentali. La sessione serale, sempre a partire dalle ore 18.00, vedrà i lottatori scontrarsi per l’oro nelle varie categorie di peso maschili, dai 57 ai 125 chilogrammi, con Angelo Pirrone, Gabriele Niccolini e Abraham De Jesus Conyedo Ruano.

Scherma, ciclismo e non solo: debutta il calcio maschile su SportfaceTV

Non meno avvincenti si prospettano le gare di scherma e ciclismo su strada, che completeranno il quadro della giornata. Sulle pedane tarantine andranno in scena gli assalti del fioretto individuale, sia maschile che femminile.

Gli azzurri, tra cui spiccano Francesca Palumbo e Davide Filippi, inizieranno il loro percorso dai tabelloni principali per puntare alle finali previste per le ore 17.00.

Sulle strade della provincia, invece, i ciclisti si sfideranno nelle prove in linea: le donne prenderanno il via alle ore 9.00, seguite dagli uomini alle ore 13.00. Il tracciato metterà a dura prova la resistenza del gruppo, visto il gran caldo di questi giorni.

Il tabellone di oggi prevede inoltre incontri di squadra, con la nazionale femminile di pallamano opposta all’Algeria alle ore 20.00 e la selezione calcistica maschile impegnata contro la medesima nazione alle ore 21.00.

Il programma su SportfaceTV: le nostre dirette ed i link

La copertura televisiva dell’evento sarà assicurata dalle telecamere di Rai Sport HD nelle fasce orarie 9.00-11.30 e 13.00-16.30, poi si passerà su SportfaceTV. Il nostro programma in diretta.

Alle ore 9:00 si comincia con le Bocce: QUI IL LINK

Doppio appuntamento alle 9:00 e alle 13:00 per il Ciclismo in linea: QUI IL LINK

Dalle ore 18:00 si parte con il nuoto: QUI IL LINK

Grande attesa alle 21:00 per il calcio maschile: QUI IL LINK

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