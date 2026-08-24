Giochi del Mediterraneo: il programma di oggi 24 agosto e le dirette SportfaceTV

Taranto, diciassette titoli in palio. I Giochi del Mediterraneo entrano nella fase decisiva. La giornata di oggi si preannuncia cruciale, questa la programmazione e le dirette di SportfaceTV.
Nuoto e lotta guidano l’assalto alle medaglie
Altra giornata di gare e medaglie a Taranto. Si comincerà subito con le discipline acquatiche che occupano gran parte del programma, offrendo ben sette finali che potrebbero ridisegnare le gerarchie internazionali.
Dalle ore 18.00, gli specialisti scenderanno in vasca per i 100 stile libero, i 50 rana, i 400 misti e gli 800 stile libero femminili.
L’Italia confida nelle prestazioni delle stelle Alberto Razzetti e Lisa Angiolini per arricchire il proprio bottino. Parallelamente, i tappeti della lotta libera assegneranno sei titoli continentali. La sessione serale, sempre a partire dalle ore 18.00, vedrà i lottatori scontrarsi per l’oro nelle varie categorie di peso maschili, dai 57 ai 125 chilogrammi, con Angelo Pirrone, Gabriele Niccolini e Abraham De Jesus Conyedo Ruano.
Scherma, ciclismo e non solo: debutta il calcio maschile su SportfaceTV
Non meno avvincenti si prospettano le gare di scherma e ciclismo su strada, che completeranno il quadro della giornata. Sulle pedane tarantine andranno in scena gli assalti del fioretto individuale, sia maschile che femminile.
Gli azzurri, tra cui spiccano Francesca Palumbo e Davide Filippi, inizieranno il loro percorso dai tabelloni principali per puntare alle finali previste per le ore 17.00.
Sulle strade della provincia, invece, i ciclisti si sfideranno nelle prove in linea: le donne prenderanno il via alle ore 9.00, seguite dagli uomini alle ore 13.00. Il tracciato metterà a dura prova la resistenza del gruppo, visto il gran caldo di questi giorni.
Il tabellone di oggi prevede inoltre incontri di squadra, con la nazionale femminile di pallamano opposta all’Algeria alle ore 20.00 e la selezione calcistica maschile impegnata contro la medesima nazione alle ore 21.00.
Il programma su SportfaceTV: le nostre dirette ed i link
La copertura televisiva dell’evento sarà assicurata dalle telecamere di Rai Sport HD nelle fasce orarie 9.00-11.30 e 13.00-16.30, poi si passerà su SportfaceTV. Il nostro programma in diretta.
Alle ore 9:00 si comincia con le Bocce: QUI IL LINK
Doppio appuntamento alle 9:00 e alle 13:00 per il Ciclismo in linea: QUI IL LINK
Dalle ore 18:00 si parte con il nuoto: QUI IL LINK
Grande attesa alle 21:00 per il calcio maschile: QUI IL LINK
|Orario
|Sport e Gara
|Azzurri in Gara
|Copertura TV / Streaming
|08.00
|BOCCE – Pétanque, Semifinali doppio (U)
|Andrea Chiappello / Diego Rizzi
|SportfaceTV
|09.00
|BADMINTON – Qualificazioni L32 Singolare (U/D)
|G. Toti, G. Stiglich Guzman, F. Caponio, Y. Hamza
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|09.00
|CICLISMO – Corsa in linea (D)
|R. Barbieri, E. Cecchini, M. Fidanza, B. Guarischi
|SportfaceTV
|09.00
|NUOTO – Batterie (vari stili F/M)
|C. Tarantino, M. Biagiotti, L. Ballarati, G. Messina, L. Angiolini, I. Mati, G. Mancini, F. Mangiamele, E. Potenza, A. Razzetti, A. Cesarano, N. Cesarano
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|10.00
|BOCCE – Pétanque, Semifinali doppio (D)
|Sara Ferrera / Donatella Greco
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|10.30
|LOTTA – Eliminatorie Stile Libero (D)
|E. Liuzzi, N. Liuzzi, I. Danise, F. Rinella, L. Godino, E. Rinaldi
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|10.40
|BOCCE – Pétanque, Semifinali doppio (D)
|Laura Picchio
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|11.30
|BOCCE – Pétanque, Semifinali doppio (U)
|Eventuale A. Chiappello / D. Rizzi
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|12.10
|SCHERMA – Fioretto, Tabellone da 16 (U)
|Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi
|12.40
|BOCCE – Raffa, Semifinali doppio (D)
|Kety Crescenzi / Laura Picchio
|13.00
|CICLISMO – Corsa in linea (U)
|T. Dati, L. Giaimi, F. Iacomoni, M. Maestri
|SportfaceTV
|13.10
|SCHERMA – Fioretto, Tabellone da 16 (D)
|Irene Bertini, Matilde Molinari, Francesca Palumbo
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|14.00
|BOXE – Quarti di finale (D)
|Martina Vassallo, Irma Testa, Melissa Gemini
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|14.10
|SCHERMA – Fioretto, Tabellone da 8 (U)
|Eventuali D. Filippi, G. Franzoni, G. Lombardi
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|14.45
|SCHERMA – Fioretto, Tabellone da 8 (D)
|Eventuali I. Bertini, M. Molinari, F. Palumbo
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|15.30
|BOCCE – Lyonnaise, Finale bronzo tiro prog. (U)
|Diego Verganti
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|15.30
|SCHERMA – Fioretto, Tabellone da 4 (U/D)
|Eventuali azzurri/e qualificati/e
|Rai Sport HD, Rai Play, Italia Team TV
|16.45
|BOCCE – Lyonnaise, Finale bronzo tiro prog. (D)
|Gaia Gamba
|17.00
|SCHERMA – Fioretto, Finali (U/D)
|Eventuali azzurri/e qualificati/e
|17.00
|LOTTA – Semifinali Stile Libero (D)
|Eventuali azzurre qualificate
|17.00
|PADEL – Coppie (D), 3° turno
|Marchetti / Orsi
|18.00
|NUOTO – Finali (vari stili F/M)
|Eventuali azzurri/e qualificati/e
|SportfaceTV
|18.00
|PADEL – Coppie (U), 3° turno
|Flavio Abbate / Alvaro Montiel
|18.00
|BOXE – Quarti di finale (U)
|P. Caruso, G. Guidi Rontani, D.M. Olatoutou Meliho
|18.00
|LOTTA – Finali Stile Libero (U)
|A. Pirrone, G. Niccolini, A. De Jesus Conyedo Ruano
|19.15
|BOCCE – Pétanque, Finale bronzo precisione (D)
|Sara Ferrera
|20.00
|PADEL – Coppie (U), 3° turno
|Marco Cassetta / Simone Iacovino
|20.00
|PALLAMANO – Femminile
|Italia – Algeria
|21.00
|CALCIO – Maschile, Girone B
|Italia – Algeria
|SportfaceTV
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