Giochi del Mediterraneo, il programma di oggi 1 settembre: le dirette su Sportface TV

L’Italia non perde di vista il suo obiettivo e va a caccia di un’altra giornata storica ai Giochi del Mediterraneo: il programma di oggi

Sportface TV e Italia Team TV vi accompagnano in una giornata storica: martedì 1 settembre va in scena l’undicesima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto, con l’Italia che insegue il record di ori e medaglie.

Già alle 9, il programma con il canottaggio protagonista: alle 9.40 la finale A del singolo femminile con Gaia Umbra Chiavini, alle 9.55 quella maschile con Edoardo Rocchi. Dalle 10.00 spazio al sollevamento pesi (-75 kg maschili) e alla ginnastica artistica con l’all-around femminile (Sofia Tonelli, Artemisia Iorfino).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle 13.00 le finali di karate (-50 e -55 kg femminili) e sollevamento pesi (-69 kg femminili con Giulia Miserendino). Il pomeriggio si accende alle 17.00 con l’all-around maschile di ginnastica (Tommaso Brugnami, Ivan Brunello) e i pesi (-85 kg).

Il programma del pomeriggio ai Giochi del Mediterraneo

Dalle 17.55 l’atletica ruba la scena e regala emozioni: lancio del peso (Riccardo Ferrara, Nick Ponzio), salto triplo femminile (Erika Saraceni, Greta Brugnolo), salto in alto con Gianmarco Tamberi e Christian Falocchi.

Alle 19.00 la pallanuoto vede l’Italia affrontare la Spagna, mentre la pallamano femminile disputa la finale contro la Tunisia alle 20.00. L’atletica chiude in bellezza con i 1500m, 400m e 5000m maschili.

Italia Team TV e Sporface TV vi accompagnano in un’altra giornata di grandi emozioni e in cui l’Italia proverà a incrementare il suo bottino di podi per superare se stessa, dopo aver vinto il medagliere con giorni di anticipo.