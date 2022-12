Volley, Mondiale per Club maschile 2022: Trento in finale, battuto 3-0 il Sada Cruzeiro

La prima finalista del Mondiale per Club maschile 2022 di volley è l’Itas Trentino Volley. Sconfitti in un match senza storia i beniamini di casa del Sada Cruzeiro con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-22, 25-17). Vittoria mai in discussione per i ragazzi di Lorenzetti, trascinati dagli ace di Michieletto e da un’ottima prova di squadra. Nella giornata di domenica 11 dicembre, Trento disputerà la sua sesta finale mondiale (bilancio di cinque vittorie e zero sconfitte). Presso il Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile, l’avversaria dell’Itas sarà la vincente dell’altra semifinale tra Perugia e Minas.

LA PARTITA – Primo set a senso unico in cui, di fatto, c’è una sola squadra in campo. Trento domina dal primo all’ultimo punto e s’impone con un umiliante 25-13, zittendo il palazzetto che sostiene la squadra di casa. Sugli scudi il solito Michieletto, anche se il miglior realizzatore è Lavia. Più equilibrata la seconda frazione, in cui l’Itas è spesso avanti nel punteggio ma non riesce a mandare al tappeto gli avversari. L’equilibrio resiste fino al 17-17, poi il Cruzeiro non riesce più a riprendere gli avversari, che accelerano inoltre nel finale grazie ad uno scatenato Podrascanin. I brasiliani non mollano ed annullano i primi due set point, tuttavia i rischi non sempre pagano e sul terzo arriva un errore in battuta che confeziona il 25-22.

Il dominio di Trento prosegue anche nel terzo set, dove ad essere combattuta è solamente la prima metà. Le due squadre avanzano punto a punto e nessuna delle due riesce ad andare in fuga. Il pubblico di casa prova ad incitare il Sada Cruzeiro, talvolta esplodendo di gioia quando Uriarte e compagni confezionano un bel punto. Lo strapotere di Trento, però, non è mai in discussione e con il passare dei minuti ciò è sempre più chiaro. La squadra di Lorenzetti prende infatti il largo fino a quanto il Cruzeiro getta di fatto la spugna. Sarà 25-17 lo score finale di un altro set vinto meritatamente dall’Itas, che approda in finale.