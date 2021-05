Tiro a volo, Europei 2021: doppietta d’oro firmata Cainero e Rossetti

by Deborah Sartori

Gabriele Rossetti, oro skeet agli Europei 2021 di tiro a volo

Gli Europei di Osijek 2021 di tiro a volo parlano italiano. Dopo i titoli continentali junior di Sara Bongini e Christian Ghilli, arriva un’altra doppietta d’oro firmata Chiara Cainero e Gabriele Rossetti. Cainero ha mostrato tutte le sue qualità fin dalle qualificazioni e chiude con 122/125, risalendo posizioni in finale con 50/60. Argento per la russa Zilia Batyrshina (120 (+2) e 48/60), bronzo la britannica Amber Hill (120 (+1) e 38/50). La friulana ottiene così il sesto titolo continentale e guarda con fiducia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. È rimasta invece fuori dalla finale per un solo piattello Diana Bacosi, campionessa olimpica di Rio 2016, fermatasi in ottava piazza con 117/125. Tredicesima posizione con 116/125 invece per Martina Bartolomei, alla sua prima esperienza in una rassegna continentale.

“È questo il mio sesto titolo europeo e a due mesi dalle Olimpiadi e mi sento di dire che il lavoro che sto facendo in allenamento piano piano sta venendo fuori – ha commentato Cainero al termine della finale – È stata una gara molto impegnativa in un campo che presenta molte difficoltà. Sono soddisfatta di come la ho affrontata. Non ho mai mollato. Voglio in primis ringraziare mio marito per essere sempre al mio fianco assieme ai nostri due bimbi Edoarodo ed Agata”. “Un super grazie va ai nonni che ci danno sempre una mano quando sono lontana” ha aggiunto la friulana, ringraziando anche la Federazione, gli sponsor, il Gruppo Sportivo Carabinieri e il Tav Porpetto per il prezioso e fondamentale apporto.

Si tratta invece del primo titolo europeo per Gabriele Rossetti, anch’esso già convocato per i Giochi giapponesi. Il poliziotto di Ponte Buggianese si è presentato in finale con il dorsale numero due grazie al 123/125 (+1) delle qualifiche, alle spalle di Georgios Achilleos, primo con 123 (+2). Proprio il cipriota è stato l’avversario nel rush finale per l’oro, vinto poi dall’azzurro con un netto 55/60 a 53/60. In finale è approdato anche Tammaro Cassandro (122/125 nelle qualificazioni), che con lo score di 25/30 di finale si è dovuto accontentare della quinta posizione. Fuori dall’atto conclusivo invece Luigi Agostino Lodde, ventiduesimo con 119/125.

“Ne avevo davvero bisogno – ha ammesso Rossetti al termine della gara – . Mi serviva una conferma come questa ed ho lavorato duramente, forse anche troppo in alcuni momenti caricandomi di eccessivo stress, ma volevo tornare a questi livelli e ci sono riuscito. Negli anni “non olimpici” cala un po’ la motivazione, ma quando le vittorie mancano da troppo tempo lo stress aumenta e rischia di vanificare il lavoro fatto. Quindi si, questo primo titolo europeo ci voleva proprio”.

“Sono contento e mi godo il momento, ma continuerò a lavorare a testa bassa e concentrato sui prossimi appuntamenti. Desidero condividere questa gioia con i miei Sponsor Perazzi e Fiocchi, con la Federazione, la Polizia di Stato e voglio fare un ringraziamento speciale alla mia famiglia, alla mia ragazza ed i miei amici che hanno vissuto con me ogni giorno, anche in quelli più difficili. Senza anche solo uno di questi elementi non ce l’avrei fatta. Ho avuto tutti vicino a me ed è stato questo che mi ha dato la carica giusta” ha aggiunto il Campione del Mondo 2017.

Tanta soddisfazione ed emozione anche per Andrea Benelli, Direttore Tecnico Nazionale: “È un risultato straordinario. Vincere quattro finali individuali di fila mi riempie di orgoglio e riempie di orgoglio i miei ragazzi. E’ una gioia immensa poter regalare alla nostra Federazione tutti i titoli di Campioni Europei, sia Senior sia Junior. Non so se è una cosa successa prima. Ora ci godiamo questi ori con la consapevolezza che già da domani si ricomincerà a lavorare con passione ed impegno per presentarci al massimo della forma ai prossimi appuntamenti“.

Infine, Benelli ha voluto fare una dedica speciale: “Ringrazio la Federazione e tutto lo Staff perché questi risultati sono frutto del lavoro di tutti. Infine, io e tutta la squadra vogliamo dedicare queste vittorie a due componenti della famiglia del Tiro a Volo italiano che ci hanno lasciato recentemente: Daniele Cioni, (tiratore azzurro e tecnico internazionale, ndr) e Mario Nencioni (Delegato Fitav per la Toscana, ndr)”.