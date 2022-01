Sci alpino, super-G femminile Zauchensee 2022: pazzesca Brignone davanti a Suter, Bassino sfiora il podio

by Sofia Cioli

Federica Brignone - Foto Gio Auletta/Pentaphoto

Una straordinaria Federica Brignone vince sulla Kälberloch nel super-G valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Gara perfetta dell’azzurra che incanta nei curvoni tracciando linee incredibile e chiude in 1:10.84 davanti a Corinne Suter, che ha fatto tremare Federica chiudendo a soli quattro centesimi di distanza, e alla sorpresa di oggi, Ariane Raedler, che porta a casa il suo primo podio con una grandissima gara (+0.17). Sfiora il 20esimo podio in Coppa del Mondo la piuma d’acciaio Marta Bassino, partita a tutta e autrice di un gran numero nella parte centrale dopo un errore (+0.43), e tre posizioni più in basso si è piazziata un’ottima Elena Curtoni, ottava a +0.59 dietro alle francesi Tessa Worley e Laura Gauche. A Sofia Goggia non si poteva chiedere di più: la bergamasca è scesa nonostante la brutta caduta di ieri e le condizioni non perfette, e chiudendo al 19esimo posto con un ritardo di 92 centesimi. Non benissimo le altre italiane, con Francesca Marsaglia a +1.76 e Roberta Melesi a +2.37 dalla compagna.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA SUPER-G FEMMINILE ZAUCHENSEE 2022

1.Federica Brignone (Ita) 1:10.84

2.Corinne Suter (Sui) +0.04

3.Ariane Raedler (Aut) +0.17

4.Marta Bassino (Ita) +0.43

5.Tessa Worley (Fra) +0.51

5.Laura Gauche (Fra) +0.51

7.Alice Robinson (Nzl) +0.53

8.Elena Curtoni (Ita) +0.51

9.Ester Ledecka (Cze) +0.60

10.Lara Gut-Behrami (Sui) +0.64

19.Sofia Goggia (Ita) +0.92

28.Francesca Marsaglia (Ita) +1.76

31.Nadia Delago (Ita) +1.82

34.Karoline Pichler (Ita) +1.89

40. Roberta Melesi (Ita) +2.37

DNF Nicol Delago