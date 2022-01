Djokovic via dall’Australia: il serbo arriva in aeroporto (FOTO)

by Davide Triolo

Novak Djokovic, Nitto Atp Finals - foto Ray Giubilo

Novak Djokovic non potrà partecipare agli Australian Open 2022, come definito recentemente dal Governo aussie. Il numero 1 al mondo Atp, non vaccinato, non detiene condizioni tali per far sì che la sua richiesta di esenzione medica sia considerata e dunque abbia riscontro. Dopo una diatriba legale ed etica sulla partecipazione o meno del serbo allo Slam d’inizio anno, l’ente governativo australiano ha sancito un chiaro ‘no’. Dopo la sentenza effettiva, Djokovic si è detto amareggiato, seppur accettando il responso; provato dall’esclusione agli Australian Open, potenzialmente il torneo valevole per il suo ventunesimo titolo Slam, Djokovic si è recato in aeroporto. Ritorno a casa repentino per il noto e apprezzato tennista di Belgrado, rappresentato dallo scatto sotto riportato e proveniente dai media in loco. Di seguito l’immagine in questione: Djokovic non potrà performare in Australia.