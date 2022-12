Sci alpino, slalom maschile Madonna di Campiglio 2022: trionfa Yule, Sala e Razzoli tra i primi 20

Daniel Yule vince lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. L’elvetico, quarto al termine della prima manche, si riscatta con un super crono di 47.82 e sale sul gradino più alto del podio interrompendo una striscia di cinque vittorie norvegesi. Secondo posto per Henrik Kristoffersen, mentre a completare il podio è il tedesco Linus Strasser. Quarto posto per Lucas Braathen, leader della prima manche; completa la Top 5 Manuel Feller. Sorridono i due azzurri impegnati: il migliore è Tommaso Sala, che conferma la sua tredicesima posizione. Giuliano Razzoli chiude invece tra i primi venti, al 18° posto. Di seguito risultati e classifica.

IL CALENDARIO COMPLETO

LA CLASSIFICA FINALE

Yule (SUI) 1:37.67 Kristoffersen (NOR) +0.08 Strasser (GER) +0.18 Braathen (NOR) +0.27 Feller (AUT) +0.53 Schwarz (AUT) +0.79 Jakobsen (SWE) +0.96 Gstrein (AUT) +1.08 Pertl (AUT) +1.11 Popov (BUL) +1.20

13. Sala (ITA) +1.33

18. Razzoli (ITA) +1.86