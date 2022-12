Sci alpino, gigante maschile Alta Badia 2022: trionfa Braathen, Della Vite miglior azzurro

La vittoria del gigante maschile dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino, va a Lucas Braathen. Sulla mitica Gran Risa di La Villa, il norvegese s’impone con il tempo complessivo di 2:36.35. Preceduto di soli due centesimi il connazionale Henrik Kristoffersen. Completa il podio Marco Odermatt, che dopo una prima manche sottotono si riscatta e firma una bella rimonta. In Top 5 anche il francese Pinturault ed il leader della prima manche Kranjec. Il miglior azzurro è Filippo Della Vite, diciassettesimo con un ritardo di 2’34”. Alle sue spalle Luca De Aliprandini. Menzione speciale per l’atleta di Andorra Joan Verdu, autore del miglior tempo di manche e capace di recuperare ben 16 posizioni. Di seguito i risultati.

Braathen (NOR) 2:36.35 Kristoffersen (NOR) +0.02 Odermatt (SUI) +0.10 Pinturault (FRA) +0.67 Kranjec (SLO) +0.69 Schwarz (AUT) +0.75 McGrath (NOR) +0.80 Schmid (GER) +0.91 Murisier (SUI) +1.21 Zubcic (CRO) +1.28

17. Della Vite (ITA) +2.34

18. De Aliprandini (ITA) +2.50