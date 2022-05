Internazionali d’Italia 2022, terza giornata: debutto per Sinner e Djokovic

by Antonio Sepe

2021 Internazionali BNL d'Italia ROMA Jannik Sinner (ITA) Photo © Ray Giubilo

Tutto pronto al Foro Italico per un’altra giornata degli Internazionali d’Italia 2022, che si apprestano ad archiviare il primo turno. Saranno proprio i tennisti che ancora devono disputare il proprio primo match nel tabellone principale di Roma ad essere protagonisti in questo martedì 10 maggio. Andiamo dunque ad analizzare cosa ci aspetta in base alla programmazione sui vari campi.

SESSIONE DIURNA – La prima a scendere in campo sarà l’azzurra Jasmine Paolini, entrata all’ultimo in tabellone e a caccia della prima vittoria azzurra nel torneo femminile. Un impegno non facile per la giocatrice toscana, opposta a Jil Teichmann, recente finalista a Madrid. Nonostante entrambi i tornei si giochino su terra le condizioni sono molto diverse, ma sarà proprio l’elvetica a partire favorita. A seguire toccherà a Schwartzman e Kecmanovic, due giocatori talentuosi ed in forma che potranno dare vita ad un match avvincente. Il momento che tutti i possessori del biglietto aspettano, però, è l’esordio del numero uno al mondo Novak Djokovic. Il serbo sfiderà Aslan Karatsev in un match che sulla carta non dovrebbe nascondere alcuna insidia. Il Nole visto a Madrid sarebbe nettamente favorito, ma meglio non sbilanciarsi visto che si tratta comunque del suo primo match al Foro Italico.

SESSIONE SERALE – Non prima delle ore 19:00 toccherà alla vincitrice di Madrid Ons Jabeur, che debutterà a Roma contro la rumena Cirstea. La tunisina è favorita dai bookmakers, ma le sue condizioni fisiche sono da valutare dopo due settimane intense. Il secondo match vedrà invece al via Jannik Sinner, tennista azzurro su cui sono riposte le maggiori speranze. Sicuramente Pedro Martínez non rappresenta un ostacolo insormontabile, ma in stagione l’altoatesino ha faticato anche contro avversari sulla carta peggiori perciò l’impegno non va preso sottogamba. In palio un secondo turno contro Fognini.

GRANDSTAND – Ad aprire le danze saranno Grigor Dimitrov ed il qualificato Nakashima, pronti a regalare spettacolo. Il pubblico azzurro attende però con ansia il match seguente, in cui Luca Nardi, talento azzurro in tabellone grazie ad una wild card, proverà ad impensierire il numero 11 del mondo Cameron Norrie. Impegno proibitivo per il classe 2003, che proverà comunque a godersi la sua prima esperienza al Foro Italico, trascinato dal pubblico. Esordio romano anche per Lucia Bronzetti, opposta a Camila Osorio – al rientro da un infortunio – e chiamata a dire la sua in un incontro alla portata. Tra le due non ci sono precedenti. Infine, grande entusiasmo per le ultime due partite di giornata, che si prospettano davvero entusiasmanti. Raducanu-Andreescu è sicuramente uno dei primi turni più interessanti e le due ragazze, entrambe campionesse slam, hanno dimostrato di avere un talento fuori dal normale. Rublev, reduce dai quarti a Madrid e numero 4 della Race, debutterà contro il serbo Krajinovic, tornato alla vittoria contro Tiafoe.

GROUND (PIETRANGELI E CAMPI SECONDARI) – Per i possessori del biglietto ground, il consiglio è di passare la maggior parte del tempo. Le sfide in programma sono infatti davvero imperdibili. I due match femminili Davis-Ostapenko e Samsonova-Pegula faranno da antipasto a tre incontri pazzeschi. Il polacco Hurkacz, da oltre un anno a questa parte tra i primi 10/15 al mondo, affronterà David Goffin, che sembra essersi messo alle spalle l’infortunio e lo ha ribadito a Madrid in un match folle contro Nadal. Poi toccherà a Davidovich Fokina, recente finalista a Montecarlo, contro Auger-Aliassime, destinato ad avere una carriera costellata di successi. Infine, Casper Ruud proverà a prendersi la rivincita su Botic Van de Zandschulp dopo il ko di Monaco. Il norvegese non sta vivendo una grande stagione sulla terra, ma le potenzialità non mancano.

Per quanto riguarda i campi secondari, occhi puntati sulle americane Stephens e Anisimova oltre alle giovani Kostyuk e Rybakina. Non dimentichiamo poi un match interessante come Isner-Cerundolo e soprattutto una sfida sulla carta scoppiettante come quella tra Basilashvili e Shapovalov. Infine, per chi volesse sostenere gli azzurri, sono in programma tre match di doppio targati Italia. Nel primo Bolelli/Fognini sfideranno Karatsev/Melo; nel secondo, Paolini/Trevisan affronteranno Heisen/Santamaria; nel terzo, derby italiano tra le wild card Nardi/Sonego e Cobolli/Forti