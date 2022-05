Tabellone Internazionali BNL d’Italia femminile 2022: c’è Swiatek, presenti Giorgi e Paolini

by Davide Triolo

Camila Giorgi - Foto Ray Giubilo

Il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2022, torneo di livello Wta 1000 in programma sul rosso Roma. Particolare attenzione sugli accoppiamenti del draw capitolino, con la numero uno del mondo che usufruirà di un bye al primo turno, ossia Iga Swiatek; attesa una reazione caratteriale di Aryna Sabalenka, inoltre, considerando il suo rendimento sin troppo altalenante nel corso della stagione attualmente in corso. Chance per brillare anche per Maria Sakkari, a sua volta costretta a far le spese di un periodo di appannamento; le sue qualità da lottatrice possono assolutamente far la differenza sulla terra battuta di Roma.

Per quanto concerne il movimento tennistico italiano, riflettori su Camila Giorgi e Jasmine Paolini; la marchigiana vive un momento di forma tutt’altro che sensazionale, con i risultati per l’appunto a non premiare il suo evidente talento. La toscana, invece, sta usufruendo al meglio del miglior momento della sua carriera, inanellando ottime prestazioni e vittorie rilevanti nel circuito maggiore Wta. Attenzione peraltro a Martina Trevisan, la quale vorrà fare bene sulla sua superficie preferita e nel torneo di casa. Di seguito tutti gli accoppiamenti del main draw di Roma.

TABELLONE PRINCIPALE INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2022

PRIMO TURNO

(1) Swiatek bye

Rogers vs Riske

Osorio vs (WC) Bronzetti

Golubic vs Azarenka

Raducanu vs Andreescu

Osaka vs Sorribes Tormo

Q vs (SR) Muchova

(5) Kontaveit bye

(3) Sabalenka bye

Zhang vs (WC) Trevisan

Kalinina vs Keys

Samsonova vs (13) Pegula

(12) Bencic vs (WC) Cocciaretto

Q vs Anisimova

Cornet vs Halep

(7) Collins bye

(8) Muguruza bye

Q vs Q

Giorgi vs Tomljanovic

Cirstea vs (9) Jabeur

(15) Gauff vs Kerber

Tauson vs Q

Stephens vs Alexandrova

(4) Sakkari bye

(6) Pliskova bye

Paolini vs Teichmann

Rybakina vs Q

Q vs (11) Ostapenko

(14) Pavlyuchenkova vs Fernandez

Kasatkina vs Zidansek

Q vs Kudermetova

(2) Badosa bye