Hockey prato, Nations Cup: azzurre ko, l’Irlanda vince 2-1

Non basta una prova incoraggiante alle azzurre di Robert Justus per uscire indenni dalla sfida contro l’Irlanda nella seconda giornata della FIH Nations Cup di hockey su prato a Valencia. La nazionale numero 13 del ranking e già vicecampionesse al mondo chiudono la prima frazione senza reti, ma mettono la freccia nel terzo quarto per effetto dei gol su azione di Carrol al 35’ e Mullan al 44’. L’Italia trova la rete dell’1-2 con Lara Oviedo al 60’ su corto. Il prossimo impegno per l’Italdonne è quello contro le padrone di casa (e testa di serie numero 1 del torneo) della Spagna, nella sfida in programma all’Estadio Betero mercoledì 14 dicembre a partire dalle ore 13.