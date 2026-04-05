Hockey pista, Coppa delle Nazioni: l’Italia batte la Spagna ed è in finale! Ostacolo Argentina

La Coppa delle Nazioni vede ancora l’Italia come protagonisti assoluti del torneo: gli Azzurri vincono ancora e si qualificano per la finale

Ci voleva una grande Italia e una grande Italia è stata. Gli Azzurri hanno dato vita a una prova assolutamente emozionante, con continui ribaltamenti di fronte e senza mollare mai. Ne è venuta fuori una semifinale spettacolare per la Spagna, che l’Italia ha portato a casa con il risultato di 6-4.

Gli iberici hanno dato filo da torcere per lunghi tratti agli Azzurri, ma poi si sono dovuti arrendere al cospetto di una Nazionale forte, compatte e capace di battere chiunque. Almeno questo è quello che hanno dimostrato in questa Coppa delle Nazioni.

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Ora non ci si può fermare sul più bello, anche perché c’è tutta la consapevolezza di essere i favoriti per la vittoria. Infatti, c’è un precedente molto fresco per la finale che fa ben sperare gli Azzurri.

Coppa delle Nazioni, l’Italia affronterà l’Argentina in finale: ma non è la prima volta

Nell’altra semifinale, l’Argentina ha battuto il Portogallo e quindi si è guadagnata il merito di affrontare l’Italia in finale. Peccato che si tratti di una sfida che è già andata in scena nel girone.

In quel caso, l’Italia riuscì a vincere senza troppi patemi. Infatti, gli Azzurri riuscirono a portare a casa una bella vittoria per 5-2, dimostrando di essere superiore ai sudamericani. Ora, però, inizia la partita più importante e dobbiamo farci trovare pronti, senza sottovalutare nessuno.