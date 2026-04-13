Mondiale hockey ghiaccio femminile: Italia batte Slovacchia 6-4 e vola in testa al gruppo

Seconda vittoria consecutiva per le azzurre nel Mondiale Divisione I Gruppo A: doppiette di Caumo e Reyes, a segno anche Fortino e Della Rovere.

Italia al comando del Mondiale

Grande prestazione dell’Italia che supera la Slovacchia per 6-4 e conquista la vetta della classifica nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A in corso a Budapest.

Dopo il successo all’esordio contro la Norvegia, le azzurre confermano solidità e carattere centrando la seconda vittoria consecutiva, grazie alle doppiette di Anna Caumo e Isabel Reyes e alle reti di Laura Fortino e Sara Della Rovere.

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Match ricco di gol e intensità

La partita si apre subito con ritmi altissimi e numerose occasioni da entrambe le parti. Dopo il vantaggio slovacco firmato Haluskova nei primi secondi, la reazione dell’Italia è immediata con il pareggio di Fortino e il sorpasso firmato Reyes. Della Rovere completa il tris che chiude il primo periodo sull’1-3.

Nel secondo tempo le azzurre allungano ulteriormente grazie alla precisione in power play: Caumo e Reyes firmano altri tre gol che portano il punteggio sul 2-6.

La Slovacchia tenta la rimonta nel terzo periodo segnando due reti in meno di un minuto, ma le parate decisive del portiere Valentina Durante blindano il risultato.

Infortunio per Fantin

L’unica nota negativa per la formazione guidata da Alexandre Tremblay è l’infortunio al ginocchio sinistro di Matilde Fantin, costretta ad abbandonare il ghiaccio nel primo periodo dopo un contrasto.

Fortino: “Gruppo forte mentalmente”

Al termine del match Laura Fortino ha sottolineato la crescita del gruppo:

«È più importante una prestazione collettiva come questa contro una Slovacchia che ci ha messo sotto enorme pressione. La forza mentale è uno dei principali valori del gruppo».

Prossimo impegno contro la Francia

Dopo due partite in meno di 24 ore, l’Italia osserverà un giorno di riposo prima di tornare sul ghiaccio mercoledì alle 19.30 contro la Francia, in un match importante per la corsa alla promozione.