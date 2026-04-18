Hockey ghiaccio, Italia travolge la Cina 7-0 ai Mondiali: azzurre in corsa per una storica medaglia

Poker di Della Rovere a Budapest: l’Italia chiude con tre vittorie e resta in lotta per il podio nel Gruppo A.

Prestazione dominante della Nazionale femminile italiana di hockey su ghiaccio che supera la Cina femminile di hockey su ghiaccio per 7-0 ai Mondiali di Budapest, chiudendo il torneo con tre vittorie, una sconfitta ai rigori e 10 punti complessivi in classifica.

Le azzurre guidate dal ct Alexandre Tremblay restano così in corsa per una storica medaglia nel Gruppo A, risultato che rappresenterebbe il miglior piazzamento di sempre nella competizione iridata.

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Dominio azzurro e poker di Della Rovere

Protagonista assoluta della sfida Kristin Della Rovere, autrice di quattro reti e tre assist, premiata come MVP dell’incontro e migliore giocatrice italiana del torneo. A segno anche Pierri, al primo gol in Nazionale, Lobis e Reyes.

L’Italia ha preso il controllo della gara fin dalle prime battute, trovando il vantaggio dopo poco più di tre minuti con Pierri e chiudendo il primo periodo avanti 2-0 grazie alla rete di Lobis. Nel secondo tempo è salita in cattedra Della Rovere, protagonista con una tripletta che ha indirizzato definitivamente la sfida. Nel terzo periodo è arrivato il poker personale dell’attaccante azzurra, prima del definitivo 7-0 firmato da Reyes.

Ottima anche la prova difensiva delle azzurre con lo shutout condiviso dai portieri Durante e Fedel.

Un risultato storico

Il torneo di Budapest rappresenta il miglior risultato di sempre per la Nazionale italiana femminile a questo livello. Le azzurre restano in attesa dei risultati delle altre partite per conoscere la posizione finale, con la possibilità concreta di conquistare il secondo posto.

Al termine della partita è stato annunciato il ritiro di Carola Saletta, primatista di presenze con la maglia azzurra.

Soddisfazione espressa anche dai vertici federali per una stagione positiva, impreziosita dal percorso olimpico di Milano Cortina 2026 e dalla crescita di un gruppo giovane e competitivo.

Il bilancio complessivo conferma il buon momento dell’hockey femminile italiano, sempre più competitivo a livello internazionale e capace di puntare a traguardi storici.