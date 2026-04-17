Hockey su ghiaccio: l’Italia cede all’Austria all’overtime nel test amichevole di Feldkirch

La Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio ha inaugurato il proprio percorso di avvicinamento ai prossimi Campionati Mondiali con una sconfitta di misura.

Austria-Italia: finisce 3-2, applausi per gli azzurri

Nel match amichevole disputato sul ghiaccio della Vorarlberghalle di Feldkirch, la compagine azzurra è stata superata dai padroni di casa dell’Austria con il punteggio finale di 3-2. Il risultato è maturato ai tempi supplementari, al termine di un incontro combattuto che ha visto gli azzurri rimontare lo svantaggio.

La partita è stata molto equilibrata, tanto che la frazione iniziale si è conclusa a reti inviolate. La prima rete è arrivata nel secondo drittel, quando la formazione austriaca ha capitalizzato due offensive ravvicinate. Protagonista Nissner che ha sbloccato il tabellino al minuto 26:33, per poi raddoppiare il vantaggio della propria squadra dopo meno di due minuti, esattamente al 28:04. La reazione del collettivo azzurro, guidato dal commissario tecnico Jukka Jalonen, è stata tempestiva. Un minuto dopo, al 29:22, Misley ha accorciato le distanze, mantenendo la squadra italiana in partita.

Nel terzo periodo di gioco il pareggio. Al minuto 54:10, una deviazione decisvia di De Luca ha ristabilito la definitiva parità nei tempi regolamentari, portando la gara all’extra time.

Tanta fortuna per l’Austria che al quarto minuto di gioco trova subito la rete decisiva. Grazie ad un’azione corale orchestrata da Zwerger e Wolf, Schneider si presente davanti la porta e finalizza l’offensiva, che si rivelerà decisvia per la vittoria degli austriaci.

Le reazioni dopo la gara

Nonostante la battuta d’arresto finale, l’incontro ha rappresentato un banco di prova importante per gli azzurri, che tornano dall’Austria con tante certezze. A circa un mese dall’esordio ufficiale ai Mondiali, in piena preparazione atletica, l’Italia ha offerto una prestazione convincente.

La capacità di recuperare un doppio svantaggio testimonia la bontà del progetto tecnico azzurro, fornendo indicazioni utili in vista dei prossimi e imminenti impegni internazionali.

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