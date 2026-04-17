Hockey ghiaccio femminile, Italia sconfitta dall’Ungheria al Mondiale: addio al sogno promozione

Il grande percorso dell’Italia femminile di hockey sul ghiaccio si ferma contro l’Ungheria ai Mondiali: sfumano i sogni di promozione

Il sogno dell’Italia dell’hockey femminile ai Mondiali finisce qui. Dopo un grande inizio e le vittorie consecutive che avevano fatto ben sperare per la promozione, le cose sono andate in maniera molto diversa.

Oggi serviva vincere a tutti i costi contro l’Ungheria per continuare a sperare, invece è arrivata una sconfitta che fa malissimo. E che spegne le ambizioni di gloria delle azzurre. Si tratta del secondo ko consecutivo ai Campionati Mondiali 2026 Prima Divisione Gruppo A di Budapest.

Il risultato finale è di 2-3 e vuol dire andare al terzo posto della classifica con sette punti, due in meno della capolista Francia, proprio la compagine che sembrava di pari livello nello scontro diretto. E questo aumenta i rimpianti.

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Eppure, a differenza della precedente sfida, l’Italia è riuscita a sbloccare il risultato già nel primo periodo. Purtroppo non è bastato per mantenere un punteggio che sarebbe stato importantissimo.

L’Italia cade contro l’Ungheria: niente promozione

Il secondo tempo ha portato una musica diversa, un match più equilibrato. Poi però ad inizio del terzo atto ecco la doccia fredda: rete del sorpasso di Lotti Odnoga, a segno dopo uno scambio vincente con Lippai e Kreisz.

La reazione dell’Italia è immediata, ma non basta: 3-1 per l’Ungheria e il Mondiale che sembra all’improvviso sfuggire di mano. La rete dell’Italia non basta: sconfitta e ora solo la partita contro la Cina ultima. Purtroppo inutile ai fini della competizione.