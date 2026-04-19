Hockey ghiaccio femminile: Italia a casa con l’amaro in bocca. Promozione sfiorata, ma strada giusta

L’Italia di hockey sul ghiaccio femminile ha ben figurato ai Mondiali: sfiorata la promozione in Top Division

Non è stata un’Italia di poco conto quella che si è vista ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A. Le prestazioni delle Azzurre hanno infiammato la competizione, con belle sfide, match tiratissimi e la capacità di restare sempre in partita, anche al cospetto di avversarie di prima fascia.

L’inizio è stato sicuramente dei più promettenti con vittorie che hanno lasciato credere addirittura in un primo posto che sarebbe stato storico. A Budapest, in Ungheria, le Azzurre hanno dato prova di come il movimento dell’hockey stia crescendo anche in Italia, un risultato che fino a qualche anno fa sembrava utopia.

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Ricordiamo anche che le italiane erano neopromosse in questa categoria e fino alla penultima partita sono rimaste in gioco, e tra le principali candidate per la qualità del loro gioco.

L’Italia saluta il sogno promozione, ma il futuro è azzurro

La sconfitta nella tiratissima partita con la Francia ha ribaltato la vetta della classifica. Ma le Azzurre hanno confermato di essere già al livello delle transalpine.

Il vero passo falso è arrivato contro l’Ungheria, alla penultima partita del gruppo. Proprio in quel caso, l’Italia ha perso il pass promozione e torna dai Mondiali con l’amaro in bocca di chi, a un certo punto, ha creduto per davvero di poter raggiungere l’obiettivo massimo.

Con un po’ di fortuna in più, le cose sarebbero potute andare in maniera molto diversa, ma nel 2027 l’hockey femminile italiano sa già di poter fare grandi cose nel mondo.