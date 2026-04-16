Hockey femminile, prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali: ko contro la Francia

L’Italia di hockey femminile cade per la prima volta in quest’edizione dei Mondiali: le Azzurre perdono all’ultimo respiro contro la Francia

L’Italia lotta, ma alla fine deve cedere alla bravura delle avversarie in un match estremamente equilibrato. Le Azzurre hanno subito la prima sconfitta ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, la manifestazione clou in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria.

La terza giornata della manifestazione intercontinentale ha portato in dote la prima sconfitta per le Azzurre, che hanno ceduto solo agli shoot-out contro la Francia, dopo una sfida molto equilibrata e in cui entrambe le compagini hanno mostrato le loro qualità.

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Il risultato finale è stato di 2-3 dopo gli shoot-out in favore delle transalpine, ma l’Italia è stata davvero a un passo da una vittoria che avrebbe ulteriormente certificato la bontà del nostro movimento e avrebbe avvicinato moltissimo alla promozione in Top Division.

La situazione dell’Italia dell’hockey femminile dopo il terzo turno

Si tratta di una sconfitta che non accelera sicuramente le cose per l’Italia, ma che non pregiudica gli obiettivi per il prossimo futuro. Le ragazze di coach Tremblay dovranno affrontare due match molto importanti contro l’Ungheria – sfida in programma venerdì 17 aprile alle ore 16.00 – e contro la Cina (sabato 18 aprile ore 12.30).

Basterà vincere entrambe le sfide nei tempi regolamentari per essere sicuri del primo posto matematico. E sarebbe un grande risultato per un’Italia che ora ha tanta voglia di sognare in grande. E di sicuro non vuole fermarsi.