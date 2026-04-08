The Masters 2026 su Sky e NOW: orari TV del primo Major di golf della stagione

Dal 9 al 12 aprile in diretta dall’Augusta National Golf Club la 90ª edizione del torneo che assegna la celebre Giacca Verde. Studi di approfondimento su Sky Sport 24.

Il grande golf torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con The Masters, primo Major stagionale, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile 2026. Il prestigioso torneo, giunto alla 90ª edizione, si disputerà come da tradizione negli Stati Uniti, sul celebre percorso dell’Augusta National Golf Club in Georgia, dove i migliori golfisti del panorama internazionale si contenderanno la storica Giacca Verde.

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Le quattro giornate di gara saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Golf, con il commento di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Marco Cogliati, Claudio Viganò, Michele Gallerani e Alessandro Lupi. Durante ogni giornata sono previsti anche approfondimenti su Sky Sport 24, con studi condotti da Francesca Piantanida.

Come da tradizione, il torneo sarà preceduto dal Par 3 Contest, in programma mercoledì 8 aprile a partire dalle ore 20, sempre in diretta su Sky Sport Golf.

Programmazione TV di The Masters 2026

Giovedì 9 aprile

dalle 15 alle 17 e dalle 19 all’1.30 – Sky Sport Golf

Venerdì 10 aprile

dalle 15 alle 17 e dalle 19 all’1.30 – Sky Sport Golf

Sabato 11 aprile

dalle 18 all’1 – Sky Sport Golf

Domenica 12 aprile

dalle 18 all’1 – Sky Sport Golf (dalle 21.30 anche su Sky Sport Uno)