Rahm, Fleetwood e McIlroy sugli scudi. Stati Uniti in affanno nonostante la spinta di Trump; Scheffler e DeChambeau a secco, Cantlay unico a salvarsi.

La 45ª Ryder Cup comincia nel segno del Team Europe. Sul percorso del Bethpage State Park Golf Course, gli uomini di Luke Donald hanno chiuso la giornata inaugurale con un vantaggio di 5,5-2,5 sugli Stati Uniti. Un avvio scintillante che ha entusiasmato i tanti tifosi europei sugli spalti e gelato, invece, l’entusiasmo dei supporter americani, tra cui il Presidente Donald Trump, presente a bordo campo per incitare i propri connazionali.

Gli europei hanno messo subito pressione nei foursome mattutini, chiusi con un chiaro 3-1, e hanno poi contenuto la reazione a stelle e strisce nei fourball pomeridiani, che hanno registrato un parziale equilibrato (2,5-1,5) ma comunque favorevole al Vecchio Continente.

I protagonisti.

Brilla il trio di leader continentali: Jon Rahm, Tommy Fleetwood e Rory McIlroy, affiancati da ottime prestazioni corali che hanno permesso all’Europa di gestire i momenti chiave. Sul fronte statunitense, invece, hanno deluso le attese i big: Scottie Scheffler, numero uno del mondo, e Bryson DeChambeau hanno perso entrambi i match giocati. L’unico a tenere alto l’onore USA è stato Patrick Cantlay, capace di conquistare 1,5 punti.

Le coppie vincenti.

Donald si è affidato a due delle coppie simbolo del trionfo romano del 2023:

Rahm/Hatton hanno dominato 4&3 contro DeChambeau/Thomas;

McIlroy/Fleetwood hanno liquidato 5&4 Morikawa/English.

A segno anche Aberg/Fitzpatrick (5&3 su Scheffler/Henley). L’unico stop è arrivato per Hovland/MacIntyre, battuti 2 up da Schauffele/Cantlay nonostante un grande recupero.

Reazione USA nei fourball.

Il capitano Keegan Bradley ha ruotato la squadra schierando i giocatori inizialmente a riposo. Cameron Young, autore di cinque birdie, ha trascinato con Justin Thomas il 6&5 su Aberg/Hojgaard. Rahm e Straka hanno subito replicato (3&2 su Scheffler/Spaun). Poi due incontri al cardiopalma:

Rose/Fleetwood hanno resistito fino all’ultima buca (1 up su Griffin/DeChambeau);

McIlroy/Lowry hanno pareggiato con Cantlay/Burns dopo una serie di putt sbagliati che hanno congelato il punteggio.

Il quadro.

Europa avanti, USA costretti a rincorrere già dal day-1. Domani in programma i nuovi match di foursome e fourball, con la pressione tutta sulle spalle degli americani.