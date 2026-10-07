Golf, Open de España da domani su Sky e NOW: sette italiani in gara a Madrid

Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre il DP World Tour fa tappa al Club de Campo Villa de Madrid. In campo Molinari, Mazzoli, Migliozzi, Manassero, Laporta, Celli e De Leo. Diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Nuovo appuntamento con il grande golf internazionale su Sky e NOW. Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre il DP World Tour 2026 farà tappa in Spagna per l’Open de España, in programma sui campi del Club de Campo Villa de Madrid.

Particolare attenzione per la pattuglia italiana, composta da sette giocatori: Edoardo Molinari, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli e Gregorio De Leo.

Open de España, sette italiani in campo

La tappa spagnola del DP World Tour vedrà dunque al via una nutrita rappresentanza azzurra. Sul percorso di Madrid scenderanno in campo Edoardo Molinari, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli e Gregorio De Leo.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW per tutte e quattro le giornate di gara.

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Open de España su Sky e NOW: la programmazione

La prima giornata è in programma giovedì 8 ottobre dalle ore 14. Stesso orario di partenza per la seconda giornata di venerdì 9 ottobre.

Sabato 10 ottobre la diretta della terza giornata inizierà alle 13.30, mentre domenica 11 ottobre la fase conclusiva dell’Open de España sarà trasmessa a partire dalle 12.30.

La telecronaca sarà affidata a Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Claudio Viganò.

Il programma completo dell’Open de España

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE – 1ª GIORNATA

Dalle 14 – Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 15.30 – Silvio Grappasonni e Massimo Scarpa

Dalle 17 – Claudio Viganò e Massimo Scarpa

VENERDÌ 9 OTTOBRE – 2ª GIORNATA

Dalle 14 – Silvio Grappasonni e Massimo Scarpa

Dalle 15.30 – Claudio Viganò e Massimo Scarpa

Dalle 17 – Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

SABATO 10 OTTOBRE – 3ª GIORNATA

Dalle 13.30 – Silvio Grappasonni e Massimo Scarpa

Dalle 15 – Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 16.30 – Claudio Viganò e Massimo Scarpa

DOMENICA 11 OTTOBRE – 4ª GIORNATA

Dalle 12.30 – Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 14 – Claudio Viganò e Massimo Scarpa

Dalle 15.30 – Silvio Grappasonni e Massimo Scarpa

Il torneo sarà inoltre seguito attraverso Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, l’App Sky Sport e gli account social ufficiali di Sky Sport.