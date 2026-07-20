Italia, spunta Guardiola per la panchina azzurra: incontro con Maldini e Leonardo

Secondo Sky Sport, nel weekend a Barcellona ci sarebbe stato un faccia a faccia tra Pep Guardiola, Paolo Maldini e Leonardo. Sul tavolo il progetto per il futuro della Nazionale italiana, ma al momento non sarebbe arrivata ancora una risposta.

Pep Guardiola nel mirino della Nazionale italiana. È questa l’indiscrezione rilanciata da Sky Sport, secondo cui nel fine settimana a Barcellona si sarebbe svolto un incontro tra l’allenatore catalano, Paolo Maldini e Leonardo per discutere del futuro della panchina azzurra.

L’idea, stando a quanto emerso, sarebbe quella di affidare a Guardiola un progetto di ampio respiro, non limitato a un semplice biennio. Sul tavolo ci sarebbe infatti un programma di quattro anni, con l’obiettivo di costruire un nuovo ciclo per l’Italia: prima la Nations League, poi l’Europeo del 2028 e infine il ritorno al Mondiale.

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Secondo la ricostruzione, Maldini e Leonardo avrebbero illustrato a Guardiola la visione complessiva del progetto azzurro, che non riguarderebbe soltanto la guida tecnica immediata della Nazionale, ma anche una prospettiva più ampia sul rilancio del movimento calcistico italiano e sulle riforme necessarie per costruire una squadra competitiva nel medio-lungo periodo.

Nessuna risposta definitiva al momento

Al momento, però, una risposta definitiva non sarebbe ancora arrivata. Sempre secondo Sky, non si tratterebbe tanto di una questione legata all’ingaggio, quanto piuttosto di una valutazione generale sul progetto, sul contesto attuale del calcio italiano e sulle prospettive future.

Restano dunque aperte anche altre ipotesi per la successione sulla panchina azzurra. Tra i nomi che continuano a circolare ci sono infatti anche quelli di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, entrambi ancora presenti sullo sfondo in attesa di sviluppi.

La pista Guardiola, se confermata, rappresenterebbe in ogni caso uno scenario di assoluto rilievo per il calcio italiano, pronto a immaginare un nuovo corso con uno degli allenatori più vincenti e influenti del panorama internazionale.