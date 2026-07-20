Motori in tv, Formula 1 in Ungheria, SailGP e CIV Misano: il programma su Sky e NOW

Da giovedì 23 a domenica 26 luglio nuovo weekend di dirette: il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, con F2, F3 e Porsche Supercup, sarà affiancato dall’Emirates Great Britain SailGP e dalla Misano Racing Night del CIV.

Un nuovo fine settimana di appuntamenti è in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 23 a domenica 26 luglio il programma comprenderà la Formula 1 con il Gran Premio d’Ungheria, la vela con l’Emirates Great Britain SailGP e le due ruote con la Misano Racing Night del CIV.

Formula 1, il Gran Premio d’Ungheria all’Hungaroring

L’undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 si disputerà all’Hungaroring e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Il weekend prenderà il via giovedì 23 luglio alle 14.30 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì sono previste le prime due sessioni di prove libere, rispettivamente alle 13.30 e alle 17.

Sabato alle 12.30 si terrà la terza sessione di libere, mentre alle 16 sarà il momento delle qualifiche. La gara scatterà domenica 26 luglio alle 15.

Sulla pista ungherese saranno protagoniste anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.

La telecronaca della Formula 1 sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato in cabina di commento da Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio inviata al circuito e Davide Camicioli impegnato tra studio e pista.

Al termine della gara spazio a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti chiamati ad analizzare quanto accaduto in pista e le dichiarazioni dei protagonisti.

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SailGP, appuntamento nelle acque britanniche

Nel weekend tornerà anche il SailGP con l’Emirates Great Britain, ottava tappa della stagione in programma nelle acque britanniche.

L’evento sarà trasmesso su Sky Sport Arena e NOW. Il Day 1 prenderà il via sabato 25 luglio alle 17.30, mentre il Day 2 è fissato per domenica 26 luglio, sempre alle 17.30.

CIV, a Misano la Racing Night

Spazio anche al Campionato Italiano Velocità con la Misano Racing Night, trasmessa su Sky Sport MotoGP e NOW.

Sabato 25 luglio si disputeranno le Race 1: Moto4 alle 15.25, SportBike alle 16.05, Moto3 alle 16.45, Supersport600 alle 20.50 e SuperBike alle 21.35.

Le Race 2 si terranno domenica 26 luglio. La Moto4 partirà alle 11.10, seguita dalla Moto3 alle 11.55, dalla SportBike alle 12.40, dalla SuperBike alle 14.10 e dalla Supersport600 alle 15.

Formula 1, GP Ungheria: il programma completo su Sky e NOW

Giovedì 23 luglio

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 24 luglio

Ore 9.50: Formula 3, prove libere

Ore 11: Formula 2, prove libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Formula 1, prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: Formula 3, qualifiche

Ore 16: Formula 2, qualifiche

Ore 16.50: Paddock Live

Ore 17: Formula 1, prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Supercup, prove libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal, in differita

Sabato 25 luglio

Ore 10: Formula 3, Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Supercup, qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: Formula 1, prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: Formula 2, Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche

Ore 16: Formula 1, qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 26 luglio

Ore 8.35: Formula 3, Feature Race

Ore 10.05: Porsche Supercup, gara

Ore 11.20: Formula 2, Feature Race

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: Formula 1, gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

SailGP Emirates Great Britain: il programma

Sabato 25 luglio

Ore 17.30: Day 1

Domenica 26 luglio

Ore 17.30: Day 2

CIV Misano Racing Night: il programma completo

Sabato 25 luglio

Ore 15.25: Moto4, Race 1

Ore 16.05: SportBike, Race 1

Ore 16.45: Moto3, Race 1

Ore 20.50: Supersport600, Race 1

Ore 21.35: SuperBike, Race 1

Domenica 26 luglio

Ore 11.10: Moto4, Race 2

Ore 11.55: Moto3, Race 2

Ore 12.40: SportBike, Race 2

Ore 14.10: SuperBike, Race 2

Ore 15: Supersport600, Race 2