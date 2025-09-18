Celli e Paratore tra i favoriti della 17ª edizione a Sutri. Dopo la Pro-Am vinta dal team di JC Ritchie, parte la corsa ai 300mila euro di montepremi.

Prende il via oggi al Golf Nazionale di Sutri la 17ª edizione dell’Italian Challenge Open, quartultima prova dell’HotelPlanner Tour 2025 e tappa dell’Italian Pro Tour. Il torneo, in programma fino a domenica 21 settembre, mette in palio un montepremi complessivo di 300.000 euro (48.000 al vincitore) e il Trofeo Regione Lazio destinato al miglior italiano in classifica.

Sono 144 i concorrenti da 27 Paesi, con un field che vede sei dei primi dieci dell’ordine di merito del circuito. Riflettori puntati sugli azzurri Filippo Celli e Renato Paratore, rispettivamente quarto e sesto nella “Road to Mallorca”, affiancati da Stefano Mazzoli, Lorenzo Scalise e altri 15 italiani, tra cui tre amateur. L’Italia sogna così il quarto trionfo nella storia della competizione, dopo quelli firmati da Edoardo Molinari (2009), Matteo Delpodio (2015) e Matteo Manassero (2023).

Ad anticipare il torneo, la Pro-Am di ieri vinta con -23 dal team del sudafricano Juan Carlo Ritchie insieme agli amateur Gloria Luna, Elisabetta Parise e Lorenzo Venturini. Tra i protagonisti anche Maccio Capatonda, diversi ex calciatori e tre atleti paralimpici, in una giornata di sport e inclusione.

Nei primi due round Celli e Paratore giocheranno fianco a fianco, in compagnia dell’austriaco Maximilian Steinlechner. Spazio anche a big come lo scozzese Daniel Young e lo spagnolo Quim Vidal.

Con la cornice del Golf Nazionale, “casa” del movimento italiano, il grande golf internazionale torna nel Lazio per una settimana che unisce agonismo, turismo e inclusione.