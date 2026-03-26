Golf, Hero Indian Open a New Delhi su Sky e NOW: sette azzurri in gara dal 26 al 29 marzo

Il torneo del DP World Tour sul percorso del DLF Golf and Country Club precede il Masters di Augusta. In campo anche Laporta, Celli, Mazzoli e De Leo. Diretta da giovedì a domenica su Sky Sport Golf

Il DP World Tour fa tappa in India. Da giovedì 26 a domenica 29 marzo il DLF Golf and Country Club di New Delhi ospita l’Hero Indian Open, torneo in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’appuntamento assume un significato particolare nel calendario stagionale: si tratta dell’ultimo evento prima del Masters di Augusta, primo Major del 2026 in programma dal 9 al 12 aprile.

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Sette italiani in gara a New Delhi

La spedizione azzurra è numerosa e di qualità. Scendono in campo Edoardo e Francesco Molinari, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. Al microfono si alterneranno i telecronisti Silvio Grappasonni, Claudio Viganò, Massimo Scarpa e Michele Gallerani.

Il programma su Sky e NOW

Giovedì 26 marzo la diretta è su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle 8.30 alle 13.30. Venerdì 27 e domenica 29 marzo stessa fascia oraria, dalle 8.30 alle 13.30, su Sky Sport Golf. Sabato 28 marzo la copertura inizia alle 9 e si conclude alle 13.30, sempre su Sky Sport Golf.