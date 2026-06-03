Golf in tv: il KLM Open 2026 in diretta su Sky e NOW, otto italiani in gara ad Amsterdam

Da giovedì 4 a domenica 7 giugno torna uno degli appuntamenti più storici del DP World Tour. Connor Syme difende il titolo conquistato lo scorso anno, mentre l’Italia si presenta con una pattuglia numerosa guidata da Guido Migliozzi e dai fratelli Molinari.
Il grande golf internazionale fa tappa nei Paesi Bassi per la 106ª edizione del KLM Open, storico torneo del DP World Tour che si disputerà da giovedì 4 a domenica 7 giugno ad Amsterdam. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.
A difendere il titolo conquistato nel 2025 sarà lo scozzese Connor Syme, chiamato a confrontarsi con un field di alto livello in uno dei tornei più prestigiosi del calendario europeo.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Otto azzurri al via in Olanda
L’Italia si presenta con una rappresentanza particolarmente numerosa e ambiziosa. Tra i protagonisti più attesi c’è Guido Migliozzi, vincitore del KLM Open nel 2024 proprio sui green olandesi e pronto a inseguire un nuovo risultato di prestigio.
Grande attenzione anche per Gregorio De Leo, reduce dall’ottimo quarto posto conquistato la scorsa settimana in Austria, risultato che gli ha permesso di arrivare ad Amsterdam con rinnovata fiducia.
Completano la pattuglia azzurra Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli.
Quattro giorni di spettacolo su Sky Sport Golf
L’intera manifestazione sarà seguita da Sky Sport Golf con una copertura completa delle quattro giornate di gara.
Al commento si alterneranno Silvio Grappasonni, Michele Gallerani, Claudio Viganò, Giovanni Dassù e Marco Cogliati.
La programmazione TV
Giovedì 4 giugno
- Dalle 13:00 alle 18:00
- Sky Sport Golf
Venerdì 5 giugno
- Dalle 13:00 alle 18:00
- Sky Sport Golf
Sabato 6 giugno
- Dalle 13:00 alle 17:30
- Sky Sport Golf
Domenica 7 giugno
- Dalle 12:30 alle 17:30
- Sky Sport Golf