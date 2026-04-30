Golf, Turkish Airlines Open su Sky e NOW con nove italiani in gara

Dal 30 aprile al 3 maggio il torneo del DP World Tour in Turchia. In campo anche i fratelli Molinari e Migliozzi.
Il DP World Tour fa tappa in Turchia
Torna il grande golf del DP World Tour con il Turkish Airlines Open, in programma da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Il torneo si giocherà sul percorso del National Golf Club, uno dei tracciati più noti del circuito europeo.
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Gli italiani in gara
Saranno nove gli azzurri al via: Edoardo Molinari e Francesco Molinari, insieme a Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.
La copertura televisiva
La diretta sarà affidata ai canali Sky Sport, con il racconto di Alessandro Lupi, Giovanni Dassù e Silvio Grappasonni.
Questo il programma:
- Giovedì 30 aprile: dalle 12 alle 17 su Sky Sport Golf
- Venerdì 1° maggio: dalle 12 alle 17 su Sky Sport Golf
- Sabato 2 maggio: dalle 12.30 alle 17 su Sky Sport Golf
- Domenica 3 maggio: dalle 12 alle 17 su Sky Sport Golf
Un appuntamento internazionale
Il Turkish Airlines Open rappresenta una delle tappe più attese del circuito europeo, con un field competitivo e la presenza di numerosi protagonisti del golf internazionale.