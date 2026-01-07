Golf: su Sky e NOW la Ryder Cup con tutti i tornei del DP World Tour

Tutti i tornei del DP World Tour, lo storico circuito professionistico che dal 1972 riunisce i grandi campioni del golf assieme ovviamente al torneo più prestigioso al mondo, la Ryder Cup, saranno trasmessi su Sky e NOW.
Nella Casa dello Sport di Sky protagonista il grande golf
Oltre all’edizione del centenario del torneo più famoso al mondo (in programma dal 13 al 19 settembre nella County Limerick), almeno 30 tornei a stagione saranno raccontati da Sky Sport Golf, il canale 209 della piattaforma Sky che 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, propone contenuti dedicati al golf.
Il primo appuntamento in calendario è il Dubai Invitational, che si svolgerà dal 15 al 18 gennaio, mentre le Rolex Series si apriranno con l’Hero Dubai Desert Classic, dal 22 al 25 gennaio.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
La stagione golfistica prevede tanti altri appuntamenti di livello assoluto: The Masters (dal 9 al 12 aprile 2026), lo US PGA Championship (14-17 maggio 2026) e The 154th Oper (16-19 luglio 2026).
Le news in tempo reale, le interviste e le rubriche di Sky Sport 24, skysport.it e gli account social ufficiali di SKy Sport completano un’offerta formativa senza precedenti.