Golf, Sky acquisisce i diritti dell’US Open 2026 e dell’Open d’Italia 2026 e 2027

Lo United States Open Championship sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW dal 18 al 21 giugno. Dal 25 al 28 giugno spazio anche al DS Automobiles 83° Open d’Italia, in programma al Circolo Golf Torino – La Mandria.

Sky completa l’offerta golf con l’US Open 2026

Sky rafforza la propria programmazione dedicata al golf e acquisisce in esclusiva i diritti del 126º United States Open Championship, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione internazionale.

L’edizione 2026 dell’US Open torna sui green dello Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York, e sarà trasmessa su Sky Sport Golf da giovedì 18 a domenica 21 giugno, oltre che in streaming su NOW.

Il torneo si giocherà su un percorso noto per la sua difficoltà estrema, tra rough profondi e fairway impegnativi. In campo sono attesi alcuni dei migliori giocatori al mondo, tra cui Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Brooks Koepka e molti altri. Tra i protagonisti ci sarà anche Filippo Celli, venticinquenne considerato uno dei giovani più interessanti del golf italiano.

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Più di 40 ore di diretta per lo United States Open Championship

Con l’acquisizione dello United States Open Championship, Sky completa una proposta golfistica che comprende tutti e quattro i Major del 2026.

La copertura dell’US Open sarà ampia, con oltre 40 ore di diretta distribuite nelle quattro giornate di gara. La telecronaca sarà affidata alla squadra composta da Massimo Scarpa, Michele Gallerani, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni.

Su Sky anche l’Open d’Italia 2026 e 2027

Sky ha acquisito anche i diritti dell’Open d’Italia di Golf 2026, l’evento più importante del panorama golfistico nazionale. Il torneo, tappa del DP World Tour e inserito nel circuito dell’European Swing, si disputerà quest’anno al Circolo Golf Torino – La Mandria.

L’accordo raggiunto da Sky con PGAET comprende anche l’edizione 2027, che tornerà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio.

DS Automobiles 83° Open d’Italia su Sky e NOW

Il DS Automobiles 83° Open d’Italia sarà in onda su Sky Sport Golf da giovedì 25 a domenica 28 giugno e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Nei quattro giorni di gara si sfideranno 156 giocatori sulla distanza di 72 buche, con un montepremi complessivo di 3.000.000 di dollari. Tra gli italiani in campo è già confermata la presenza di Edoardo Molinari, vicecapitano del Team Europe di Ryder Cup, del fratello Francesco Molinari, di Matteo Manassero e di Guido Migliozzi.

Copertura editoriale multipiattaforma

Sky Sport seguirà l’Open d’Italia con oltre 19 ore di diretta e una copertura editoriale dedicata. Il racconto sarà affidato a Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Marco Cogliati, con il contributo on site di Alessandro Lupi e Francesca Piantanida.

La copertura sarà completa e multipiattaforma, con aggiornamenti e notizie anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.