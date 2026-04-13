Golf, McIlroy vince ad Augusta: sesto Major in carriera, nella storia come Woods

Rory McIlroy si è aggiudicato la novantesima edizione del Masters Tournament, disputata sui percorsi dell’Augusta National Golf Club, in Georgia.

Rory McIlroy vince il Masters di Augusta: storico bis e sesto Major in carriera

Rory McIlroy fa la storia ad Augusta. Con il trionfo di oggi, il fuoriclasse nordirlandese entra ufficialmente in una ristretta cerchia di campioni, diventando il quarto golfista nella storia della competizione a ottenere due successi consecutivi, eguagliando così le imprese precedentemente registrate soltanto da Jack Nicklaus, Nick Faldo e Tiger Woods.

La giornata conclusiva del torneo è stata caratterizzata da una serrata lotta al vertice. Le prime fasi dell’ultimo giro, infatti, hanno visto una grandissima battaglia per il primo posto che ha coinvolto Cameron Young e Justin Rose, capaci di insidiare almeno temporaneamente McIlroy.

Il nord irlandese non aveva cominciato bene la giornata, accumulando due colpi sopra il par nelle prime sei buche a causa di un doppio bogey alla quarta e un bogey alla sesta. La svolta è arrivata nella seconda metà del percorso, dove McIlroy ha impresso un deciso cambio di ritmo, segnando quattro colpi sotto il par nella frazione rimanente. Il recupero ha consentito a McIlroy di chiudere la giornata a -2, sigillando la vittoria con uno score aggregato di -13.

La classifica di Augusta

Alle spalle di McIlroy, la seconda posizione è stata conquistata da Scottie Scheffler. Protagonista di un’ottima crescita durante tutti i quattro giorni di gara, lo statunitense ha terminato la competizione a -11, grazie a un solido -4 nell’ultimo round. Il terzo gradino del podio è stato condiviso a quota -10 da Justin Rose, Cameron Young, Russell Henley e Tyrrell Hatton.

Male Rose, che aveva illuso per poi vedere sfumare le proprie possibilità di vittoria nella fase calda del percoros. Dopo un inizio eccellente impreziosito da cinque birdie nelle prime nove buche, il britannico ha compromesso il proprio score incappando in due bogey consecutivi all’Amen Corner, seguiti da un ulteriore errore alla buca diciassette.

La parte alta della classifica si chiude con Collin Morikawa e Sam Burns, settimi a pari merito con un punteggio di -9, seguiti da Max Homa e Xander Schauffele, noni a -8.

McIlroy ha scritto la storia

Il successo in terra americana rappresenta il sesto titolo Major nel palmarès di McIlroy. A livello statistico e remunerativo, la vittoria al Masters garantisce al giocatore nordirlandese un assegno da 4,5 milioni di dollari, a valere su un montepremi complessivo di 22,5 milioni, unitamente all’assegnazione di 750 punti validi per il ranking della FedEx Cup.

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