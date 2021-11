Golf, Joburg Open 2021: Scalise parte forte

Il round di apertura del Joburg Open, primo torneo del DP World Tour (il circuito che ha sostituito nel nome il vecchio European Tour), è stato sospeso per pericolo di fulmini. A Johannesburg, si segnala l’ottimo inizio dell’azzurro Matteo Scalise, quarto. 67 (-4) per lui dopo le prime 17 buche giocate (su 18 totali) e distante solo due colpi dalla prima posizione. In testa c’è lo spagnolo Angel Hidalgo Portillo, con 65 (-6). A -6 c’è anche il sudafricano Tristan Lawrence, costretto però a rientrare anticipatamente in Club House dopo 17 buche giocate.

Sul percorso del Randpark GC (par 71), Scalise, 26enne di Vimercate, ha realizzato sei birdie e due bogey. Subito fuori dalla TOP 10 provvisoria, c’è Renato Paratore, undicesimo con 68 (-3). Dopo un disastroso inizio con due bogey nelle prime buche, il giocatore capitolino ha recuperato terreno realizzando sei birdie (di cui tre consecutivi dalla 5ª alla 7ª buca), prima del bogey alla 17ª.

Avvii da dimenticare sia per il fiorentino Lorenzo Gagli, 105esimo con 74 (+3) e Matteo Manassero, 133esimo con 76 (+5). Un solo birdie per l’ex enfant prodige veneto che ha poi realizzato quattro bogey e un doppio bogey. Tra i favoriti della vigilia sorride Dylan Frittelli. Il 31enne nativo di Johannesburg, che all’Open gioca in casa, vanta un titolo sul PGA Tour, è quarto a parimerito, tra gli altri, con Scalise in 67 (-4).