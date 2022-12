Golf: Burmester primo in Sudafrica. Molinari al nono posto

Dean Burmester sta inseguendo il successo nel torneo Alfred Dunhill Championship in Sudafrica del DP World Tour. A Malelane, con un primo giro in 65 (-7) colpi, frutto di otto birdie e un bogey, il numero 58 al mondo guida la classifica. In seconda posizione l’austriaco Lukas Nemecz, con 66 (-6). Bagarre al 3/o posto condiviso, con uno score di 67 (-5), da cinque giocatori. Sul percorso del Leopard Creek CC non è iniziata al meglio la gara di Edoardo Molinari. Unico azzurro in campo, reduce dal 9/o posto al South African Open, il torinese è 86/o con 73 (+1) dopo un round con quattro bogey e tre birdie. Mentre è 17/o con 69 (-3) il sudafricano Thriston Lawrence, vincitore la scorsa settimana a Johannesburg e miglior rookie del DP World Tour 2022. E’ invece 31/o con 70 (-2) Louis Oosthuizen.