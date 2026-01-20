DP World Tour, grande golf a Dubai: l’Hero Dubai Desert Classic su Sky

Dal 22 al 25 gennaio il primo evento delle Rolex Series in diretta su Sky Sport Golf e NOW

Il DP World Tour 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario. Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, riflettori puntati sull’Hero Dubai Desert Classic, torneo di grande tradizione e primo evento stagionale delle Rolex Series.

Il torneo e il campo di gara

La competizione andrà in scena sul celebre percorso dell’Emirates Golf Club di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, uno dei tracciati simbolo del golf mondiale. Un contesto di altissimo livello tecnico che richiama ogni anno alcuni dei migliori giocatori del circuito.

Sei azzurri al via

Saranno sei gli italiani in gara in questa edizione dell’Hero Dubai Desert Classic:

Francesco Molinari, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Renato Paratore, pronti a confrontarsi con il meglio del DP World Tour su uno dei campi più impegnativi della stagione.

La squadra di Sky Sport

La copertura televisiva sarà affidata al team di Sky Sport, con il racconto delle giornate di gara curato da Michele Gallerani, Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Massimo Scarpa e Alessandro Lupi.

La programmazione su Sky e NOW

Tutte le giornate dell’Hero Dubai Desert Classic saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, secondo il seguente palinsesto:

Giovedì 22 gennaio

Dalle 5:00 alle 14:30 – Sky Sport Golf e NOW

Venerdì 23 gennaio

Dalle 5:00 alle 14:30 – Sky Sport Golf e NOW

Sabato 24 gennaio

Dalle 5:00 alle 14:00 – Sky Sport Golf e NOW

Domenica 25 gennaio

Dalle 5:00 alle 14:00 – Sky Sport Golf e NOW