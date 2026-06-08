DP World Tour, Chacarra torna al successo nel KLM Open: Migliozzi miglior azzurro ad Amsterdam

Lo spagnolo Eugenio Chacarra conquista il KLM Open e firma il secondo titolo della carriera sul DP World Tour. In Olanda il migliore degli italiani è Guido Migliozzi, 28°, mentre Matteo Manassero e Francesco Molinari chiudono a metà classifica.

Chacarra beffa Lindell e conquista il KLM Open

Eugenio Chacarra torna a festeggiare sul DP World Tour. Lo spagnolo ha conquistato il KLM Open disputato sul percorso del The International di Amsterdam, chiudendo con uno score complessivo di 273 colpi (-11).

Il successo è arrivato al termine di un duello combattuto fino all’ultima buca con il finlandese Oliver Lindell, secondo a un solo colpo di distanza con 274 (-10).

Nell’ultimo giro Chacarra ha firmato un 70 (-1) con quattro birdie e tre bogey. Decisivo il finale di gara: dopo il birdie realizzato da Lindell sull’ultima buca, lo spagnolo ha risposto immediatamente evitando il playoff grazie a un perfetto approccio al green e a due putt che gli hanno consegnato il trofeo.

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Soderberg perde terreno nel round finale

Partiva dalla vetta insieme a Chacarra dopo tre giornate anche Sebastian Soderberg, ma lo svedese non è riuscito a mantenere il ritmo dei migliori nel giro conclusivo.

Ha chiuso al terzo posto con 276 colpi (-8) insieme all’austriaco Maximilian Steinlechner, allo spagnolo Angel Ayora e all’inglese Joe Dean.

Settima posizione a quota -7 per il francese Julien Guerrier e per l’inglese Danny Willett, mentre il cinese Yanhan Zhou ha terminato nono con -6.

Più indietro il campione uscente Connor Syme, soltanto 71° con undici colpi sopra il par.

Migliozzi miglior italiano

Tra gli azzurri il miglior risultato porta la firma di Guido Migliozzi.

Il vicentino, vincitore del torneo nel 2024, ha concluso al 28° posto con 283 colpi (-1), pagando soprattutto un ultimo giro chiuso in 74 colpi.

Molinari e Manassero chiudono in par

Alle spalle di Migliozzi si sono piazzati Francesco Molinari e Matteo Manassero, entrambi 32esimi con un totale di 284 colpi (par).

Per Molinari pesa il 76 dell’ultima giornata, che gli ha impedito di rimanere nelle posizioni più alte della classifica dopo un avvio molto positivo.

Chiudono il bilancio italiano Stefano Mazzoli, 48° con +3, e Renato Paratore, 60° con +6.

Non hanno invece superato il taglio Gregorio De Leo, mentre Filippo Celli si è ritirato durante il torneo.

Secondo titolo sul DP World Tour

Per Chacarra si tratta del secondo successo sul DP World Tour dopo quello conquistato nell’Hero Indian Open del 2025.

Il ventiseienne madrileno, passato professionista nel 2022, aggiunge così un altro titolo a un palmarès che comprende anche una vittoria sull’Asian Tour e un successo ottenuto nella LIV Golf.

Grazie al trionfo in Olanda, lo spagnolo si è assicurato un assegno da 467.500 dollari su un montepremi complessivo di 2,75 milioni di dollari.