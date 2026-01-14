DP World Tour 2026, al via il Dubai Invitational: tre azzurri in campo su Sky e NOW

Da giovedì 15 a domenica 18 gennaio il torneo che apre l’International Swing: Molinari, Migliozzi e Manassero al via negli Emirati
Prosegue la grande stagione del DP World Tour 2026 su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 15 a domenica 18 gennaio riflettori puntati sul Dubai Invitational, torneo che inaugura ufficialmente l’International Swing del circuito.
La competizione si svolgerà sul prestigioso percorso del Dubai Creek Resort, negli Emirati Arabi Uniti, uno dei campi più iconici del calendario internazionale.
Gli italiani in gara
Saranno tre gli azzurri al via in questa prima tappa del nuovo swing internazionale:
-
Francesco Molinari
-
Guido Migliozzi
-
Matteo Manassero
Un banco di prova importante per il golf italiano, chiamato a misurarsi fin da subito con un field di alto livello in una fase cruciale della stagione.
La copertura televisiva
La squadra di Sky Sport Golf seguirà integralmente l’evento con il commento di:
-
Silvio Grappasonni
-
Marco Cogliati
-
Alessandro Lupi
Programmazione del Dubai Invitational su Sky e NOW
Giovedì 15 gennaio
🕣 Dalle 8.30 alle 13.30
📺 Sky Sport Golf | 💻 NOW
Venerdì 16 gennaio
🕣 Dalle 8.30 alle 13.30
📺 Sky Sport Golf | 💻 NOW
Sabato 17 gennaio
🕣 Dalle 8.30 alle 13.30
📺 Sky Sport Golf | 💻 NOW
Domenica 18 gennaio
🕣 Dalle 8.30 alle 13.30
📺 Sky Sport Golf | 💻 NOW
Con risultati, classifiche, approfondimenti e highlights, il grande golf internazionale sarà protagonista anche sui canali digitali di Sky Sport.