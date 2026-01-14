Sportface TVOriginals
Golf

DP World Tour 2026, al via il Dubai Invitational: tre azzurri in campo su Sky e NOW

Franz Monaco
-
Golf BMW PGA Championship
Matteo Manassero on the 5th during day four of the 2024 BMW PGA Championship at Wentworth Golf Club in Virginia Water, Surrey. Picture date: Sunday September 22, 2024.

Da giovedì 15 a domenica 18 gennaio il torneo che apre l’International Swing: Molinari, Migliozzi e Manassero al via negli Emirati

Prosegue la grande stagione del DP World Tour 2026 su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 15 a domenica 18 gennaio riflettori puntati sul Dubai Invitational, torneo che inaugura ufficialmente l’International Swing del circuito.

La competizione si svolgerà sul prestigioso percorso del Dubai Creek Resort, negli Emirati Arabi Uniti, uno dei campi più iconici del calendario internazionale.

Gli italiani in gara

Saranno tre gli azzurri al via in questa prima tappa del nuovo swing internazionale:

  • Francesco Molinari

  • Guido Migliozzi

  • Matteo Manassero

Un banco di prova importante per il golf italiano, chiamato a misurarsi fin da subito con un field di alto livello in una fase cruciale della stagione.

Golf Amgen Irish Open

Francesco Molinari tees off the 11th during day two of the 2025 Amgen Irish Open at The K Club, Ireland. Picture date: Friday September 5, 2025.

La copertura televisiva

La squadra di Sky Sport Golf seguirà integralmente l’evento con il commento di:

  • Silvio Grappasonni

  • Marco Cogliati

  • Alessandro Lupi

Programmazione del Dubai Invitational su Sky e NOW

Giovedì 15 gennaio
🕣 Dalle 8.30 alle 13.30
📺 Sky Sport Golf | 💻 NOW

Venerdì 16 gennaio
🕣 Dalle 8.30 alle 13.30
📺 Sky Sport Golf | 💻 NOW

Sabato 17 gennaio
🕣 Dalle 8.30 alle 13.30
📺 Sky Sport Golf | 💻 NOW

Domenica 18 gennaio
🕣 Dalle 8.30 alle 13.30
📺 Sky Sport Golf | 💻 NOW

Con risultati, classifiche, approfondimenti e highlights, il grande golf internazionale sarà protagonista anche sui canali digitali di Sky Sport.

