Su Sky e Now partirà da domani un appuntamento imperdibile: inizierà il BMW Australian PGA Championship, di seguito tutti i dettagli.

Ci siamo: domani partirà ufficialmente la nuova stagione del DP World Tour. L’appuntamento sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW a partire da domani – giovedì 27 novembre – e fino a domenica 30 novembre. Il primo atto del circuito internazionale sarà il BMW Australian PGA Championship.

Il torneo si svolgerà sul percorso Royal Queensland Golf Club, a Brisbane, in Australia. Gli italiani in gara saranno quattro: Filippo Celli, Gregorio De Leo, Renato Paratore e Stefano Mazzoli.

La programmazione del BMW Australian PGA Championship

Questa la programmazione del BMW Australian PGA Championship su Sky e in streaming su NOW:

Giovedì 27 novembre

Dalle 3.30 alle 7 su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Venerdì 28 novembre

Dalle 3.30 alle 7 su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Sabato 29 novembre

Dalle 3.30 alle 7 su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Domenica 30 novembre

Dalle 3.30 alle 7 su Sky Sport Golf e in streaming su NOW