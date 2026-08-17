DP World Tour, straordinario Filippo Celli in Danimarca: super rimonta ed è secondo. Vince il padrone di casa Jeff Winther

Il 25enne romano firma la miglior prestazione in carriera sul circuito europeo risalendo 23 posizioni con un finale da 66 colpi (-6). Successo per il danese al Great Northern, il resoconto e tutti i piazzamenti azzurri.

Prestazione maiuscola e traguardo di assoluto rilievo per Filippo Celli sul tracciato del Great Northern (par 72) a Kerteminde, sede della dodicesima edizione del Danish Golf Championship. Sul percorso scandinavo, il giocatore romano ha conquistato il miglior piazzamento della propria carriera all’interno del DP World Tour, concludendo il torneo in un prestigioso secondo posto. Autore di una prodigiosa risalita dal 25° posto grazie a un quarto giro perfetto in 66 colpi (-6, score più basso di giornata) con sei birdie e nessun bogey, il 25enne azzurro (già a segno sull’HotelPlanner Tour) ha totalizzato uno score di 276 (67 70 73 66, -12), compiendo un balzo deciso nella graduatoria della Race to Dubai dal 157° al 97° posto.

Winther trionfa davanti al proprio pubblico con un finale show

Il successo finale è andato al danese Jeff Winther, che ha festeggiato davanti ai propri tifosi con un punteggio totale di 273 (71 67 68 67, -15). Il 38enne di Gladsaxe, alla sua 244ª gara nel tour, ha costruito la propria rimonta dalla sesta piazza con un 67 conclusivo (-5, impreziosito da cinque birdie, due bogey e un fondamentale eagle alla buca 16, par 4 di 304 yards, imbucando il secondo tiro). Per Winther si tratta del secondo titolo nel massimo circuito continentale a quasi cinque anni dal Mallorca Golf Open 2021, ampliando un palmarès che conta 20 top ten e tre affermazioni nella Nordic Golf League. Con questo trionfo (il 52° per la Danimarca nel DP World Tour e il secondo nell’Open di casa dopo Rasmus Hojgaard nel 2023, runner-up un anno fa), il vincitore si è assicurato la prima moneta da 510.000 dollari su un montepremi complessivo di 3 milioni, salendo dal 97° al 31° gradino dell’ordine di merito.

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La classifica finale, la top 10 e gli altri italiani in gara

Ad affiancare Celli sul secondo gradino del podio a quota 276 (-12) sono stati il finlandese Oliver Lindell, l’inglese Matthew Jordan, il cinese Yanhan Zhou e il danese Rasmus Hojgaard. Settimo posto a quota 277 (-11) per il transalpino Romain Langasque (al comando dopo le prime tre giornate) e per il danese Marcus Helligkilde. In nona posizione con 278 (-10) hanno chiuso il tedesco Freddy Schott, lo svizzero Joel Girrbach, lo scozzese Ewen Ferguson e il danese Jacob Skov Olesen. Prestazione al di sotto delle attese per i due statunitensi appartenenti alla LIV Golf: il pluricampione major Bubba Watson e Caleb Surratt hanno terminato tredicesimi a quota 279 (-9).

Tra gli altri rappresentanti italiani, Matteo Manassero è scivolato di otto posizioni chiudendo 33° con 283 (-5), mentre Gregorio De Leo ha risalito tredici gradini piazzandosi 53° con 286 (-2) insieme a Francesco Laporta. Più staccato Renato Paratore, 76° con 292 (+4), mentre non era riuscito a superare il taglio Edoardo Molinari, 113° con 147 colpi (+3).