Italiani Cadetti 2026, ad Agropoli spettacolo nella prima giornata: Canepa vola negli 80, Arienti domina gli ostacoli

Prima giornata ricca di risultati ai Campionato Italiani Individuali e per Regioni Cadetti e Cadette 2026 di Agropoli. Sulla pista dello stadio Guariglia sono arrivati i primi titoli tricolori della rassegna U16, con prestazione di grande livello nonostante il vento abbia condizionato diverse gare. A prendersi la scena sono stati soprattutto Stefano Canepa negli 80 metri e Lucio Arienti nei 100 ostacoli, ma non sono mancate indicazioni importanti da salti, lanci e marcia.

Canepa sfiora il record, Arienti domina: Pertoldi regina degli 80

Canepa ha conquistato gli 80 metri Cadetti in 8.82, secondo italiano U16 di sempre a soli quattro centesimi dal record nazionale. Alle sua spalle Riccardo Ghidotti (8.99) e Andrea D’Alessio (9.01). Tra le Cadette successo di Nicole Pertoldi in 9.57, davanti a Rachel Ikponwen e Promise Omagbon.

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Nei 100 ostacoli impressiona Lucio Arienti, campione italiano in 12.50 con vento oltre il limite, mentre negli 80hs femminili trionfa Agata Albertini in 11.37 davanti alla campana Antonia Francia e Lucia Gemma Rizzo. Nella marcia 3000 metri Cadette titolo a Virginia Neri in 13:30.09.

Titoli anche nei salti e nei lanci

Nell’asta Cadetti successo di Valerio Piccinni con 4,25, mentre nell’alto si impone Gerhard Pintar con 1,91. Tra le Cadette, Alessia Dova conquista il lungo con 5,71 e Anna Quagliotto il triplo con 12,20. Nei lanci spicca il 68,77 di Sebastian bancarella nel martello Cadetti, mentre al femminile vince Sophia Gissi con 57,89. Nel giavellotto maschile titolo a Giordano Infanti con 58,13, mentre nel peso Cadette festeggia Clara Sybille Seehauser con 12,98.

In mattinata sono inoltre andate in scena le batterie dei 300 ostacoli Cadetti e Cadette, che hanno definito i qualificati alle finali. La manifestazione proseguirà anche domani con gli ultimi titoli individuali e l’assegnazione del Trofeo per Regioni. Il tutto si potrà seguire in diretta su Sportface TV.