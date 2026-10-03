F1, GP di Sepang: Verstappen in pole con Hamilton, domani gara da 2 o 3 soste, il motivo

Max Verstappen domina le qualifiche malesi per il Gran Premio del Bahrain. Dietro di lui un redivivo Lewis Hamilton, ma l’usura delle mescole accende tanti dubbi in vista della gara.

Verstappen detta il passo, Hamilton suona la carica in Ferrari

La Red Bull è a sorpresa l’auto da battere sul giro secco a Sepang con Max Verstappen che non fa sconti. Il pilota olandese stampa un tempo di 1’35″130 nell’ultimo decisivo tentativo della Q3 e mette in cassaforte la partenza dalla pole numero 49 della carriera. E’ la prima stagionale per i RB.

Chi sorprende davvero in positivo è Lewis Hamilton, che porta la sua Ferrari in prima fila chiudendo a 298 millesimi dalla vetta, grazie ad guizzo arrivato proprio allo scadere della sessione. Alle spalle dell’inglese si piazza l’altra Red Bull di Isack Hadjar, il quale sconta una penalità per il cambio del motore e scivola in ottava piazza sulla griglia. Il rimescolamento favorisce Kimi Antonelli. L’italiano della Mercedes prenderà il via dalla terza piazzola, condividendo la seconda fila con la Ferrari di Charles Leclerc.

Tantissima delusione nel box di George Russell, fermo in ottava posizione e lontano dallo smalto mostrato a Baku. Nelle retrovie, le qualifiche bocciano già in Q2 le Aston Martin e la Williams di Carlos Sainz. Critico Toto Wolff che indaga sulle cause della mancanza di bilanciamento: “L’upgrade? Sembra ci abbia fatto retrocedere”. Certo, portare tante novità in pista proprio a Sepang (dove le F1 non correvano da 9 anni) non è stata una mossa furba, ma la gara di domani sarà diversa.

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Le incognite per Leclerc e Verstappen sulle gomme

Tanti però i dubbi sul passo gara di domani. L’asfalto della Malesia è molto rugoso e consuma in fretta gli pneumatici, un fattore che dovrebbe spingere quasi tutte le scuderie verso una corsa a due soste.

L’opzione più veloce prevede un avvio su gomme medie seguito da due stint con le dure, per rispettare le finestre di fermata previste intorno al giro 12 e al giro 32. Esiste però un dettaglio che rischia di cambiare i piani di due protagonisti assoluti. Verstappen e Leclerc hanno già usato un set di gomme dure durante le prove libere, quindi affrontano la domenica senza un secondo treno nuovo di questa mescola. La Ferrari, inoltre, non ha medie nuove ma due rosse mai usate.

Dario Marrafuschi di Pirelli ha spiegato la situazione. Il responsabile sottolinea che i piloti dovranno gestire il ritmo con grande attenzione. Sempre con l’incognita pioggia, che su questa pista non manca mai.