Ciclismo, Giro dell’Emilia: è un sabato tricolore, Piganzoli e Vigilia dominano il San Luca

Il sabato del Giro dell’Emilia 2026 sorride ai colori italiani. Davide Piganzoli e Alessia Vigilia firmano una stupenda doppietta sul traguardo di Bologna.

Piganzoli beffa tutti e si prende la corsa

La gara maschile di 197.9 chilometri premia un italiano dopo 8 anni, con il successo di Piganzoli.

La corsa è subito accesissima con continui tentativi di fuga. Nel finale un gruppo di 16 uomini prova a giocarsi la vittoria, a prevalere è Davide Piganzoli che conquista l’edizione numero 109 con uno scatto a 4.6 chilometri dal traguardo.

Il corridore del Team Visma | Lease a Bike allunga in discesa, sorprende la testa del gruppo e resiste sulla severa salita del San Luca. Precede di 3 secondi i britannici Tom Pidcock e Oscar Onley. Lorenzo Fortunato chiude al posto numero 7.

Una vittoria…fortunosa visto che il suo compito era un altro. Il piano di squadra era aiutare il veloce compagno Ben Tulett ad arrivare bene allo sprint, ma la corsa nel finale ha preso un’altra piega. Piganzoli ha spiegato la mossa vincente: “Non mi sentivo al massimo e mi sono messo a tirare in testa al gruppetto. Poi Jorgenson ha fatto il buco, dietro si sono guardati e ho preso la salita con vantaggio”. Il ciclista azzurro, arriva così alla vittoria numero 7 in carriera.

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Alessia Vigilia trionfa in solitaria tra le donne

Anche l’edizione numero 13 femminile del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite parla la nostra lingua. Alessia Vigilia vince la prova di 111.3 chilometri iniziata a Ferrara, riportando la bandiera italiana in vetta a 2 anni dal successo di Elisa Longo Borghini del 2024.

L’atleta della Uno-X Mobility sfrutta il suo talento in salita nel tratto finale e arriva da sola completando la corsa in 3 ore. Questo trionfo rompe un digiuno lungo 1000 giorni e segna la sua vittoria numero 3 tra le professioniste. Alle sue spalle arrivano la canadese Sarah Van Dam, a 5 secondi, e la britannica Lauren Dickson, terza a 14 secondi di distacco davanti all’olandese Malou Eisen. Entra nella Top 10 anche Monica Trinca Colonel, al posto numero 10 con un ritardo di 33 secondi dalla neozelandese Henrietta Christie.