BMW International Open 2026, il torneo di golf in diretta su Sky e NOW

Da giovedì 2 a domenica 5 luglio appuntamento con la 37ª edizione del BMW International Open di Monaco di Baviera, tappa del DP World Tour. In gara anche tanti italiani, da Guido Migliozzi a Francesco Manassero.
Il grande golf internazionale torna protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da domani, giovedì 2 luglio, fino a domenica 5 luglio, andrà in scena la 37ª edizione del BMW International Open, prestigioso appuntamento del DP World Tour in programma a Monaco di Baviera.
Il torneo, che nel corso della sua storia è stato vinto anche da campioni come John Daly ed Ernie Els, si prepara ad accogliere un field di alto livello e numerosi giocatori italiani al via.
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BMW International Open 2026, i protagonisti
Tra i nomi più attesi c’è Patrick Reed, numero uno del ranking, insieme allo spagnolo Eugenio Chacarra, reduce dai successi agli Open di Olanda e agli Open d’Italia.
Chacarra proverà a entrare nella storia diventando il terzo giocatore capace di vincere tre tornei consecutivi, dopo Nick Faldo e Severiano Ballesteros.
Grande attenzione anche per la pattuglia italiana. Sul tee di partenza ci saranno, tra gli altri, Guido Migliozzi, Francesco Manassero, Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli.
BMW International Open su Sky e NOW
La copertura del torneo sarà disponibile su Sky Sport Golf e in streaming su NOW per tutte le quattro giornate di gara.
La telecronaca sarà affidata a Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Claudio Viganò, che si alterneranno al commento durante l’evento.
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La programmazione del BMW International Open su Sky Sport Golf
Giovedì 2 luglio
Dalle 12:30 alle 18:00
Diretta su Sky Sport Golf
Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Claudio Viganò
Venerdì 3 luglio
Dalle 12:30 alle 18:00
Diretta su Sky Sport Golf
Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Claudio Viganò
Sabato 4 luglio
Dalle 13:00 alle 18:00
Diretta su Sky Sport Golf
Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Claudio Viganò
Domenica 5 luglio
Dalle 13:00 alle 18:00
Diretta su Sky Sport Golf
Telecronaca di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Claudio Viganò