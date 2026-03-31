Golf, su Sky l’Augusta National Women’s Amateur: in campo le migliori dilettanti del mondo

Dal 1° al 4 aprile il prestigioso torneo femminile dagli Stati Uniti in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.
L’élite del golf dilettantistico in campo ad Augusta
Grande golf internazionale su Sky e in streaming su NOW con l’Augusta National Women’s Amateur, in programma da domani, mercoledì 1° aprile, fino a sabato 4 aprile negli Stati Uniti.
Il torneo, giunto alla settima edizione, riunisce 72 tra le migliori golfiste dilettanti al mondo in una delle competizioni più prestigiose del circuito femminile.
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Due campi iconici per uno degli eventi più attesi
Le prime due giornate di gara, mercoledì 1° e giovedì 2 aprile, si disputeranno al Champions Retreat Golf Club di Evans, nello Stato della Georgia. Il Final Round di sabato 4 aprile si giocherà invece all’Augusta National Golf Club, uno dei campi più celebri del panorama mondiale, che pochi giorni dopo ospiterà anche la 90ª edizione del The Masters, primo Major stagionale.
La copertura televisiva su Sky Sport e NOW
Sky Sport seguirà l’evento con la telecronaca di Marco Cogliati, Michele Gallerani e Claudio Viganò, offrendo agli appassionati la possibilità di vivere tutte le fasi del torneo.
Programmazione TV
Mercoledì 1° aprile
dalle 19.30 alle 21.30 – Sky Sport Golf
Giovedì 2 aprile
dalle 19.30 alle 21.30 – Sky Sport Golf
Sabato 4 aprile
dalle 18.00 alle 21.00 – Sky Sport Golf