Fossa Olimpica, Campionati Italiani 2026: quattro sedi per assegnare gli Scudetti

Sabato 12 e domenica 13 settembre le finali individuali di Eccellenza, Prima, Seconda e Terza Categoria, Ladies e Junior. Gare a Ponso, Massa Martana, Crespina Lorenzana e Montecosaro.

La Fossa Olimpica si prepara al weekend decisivo per l’assegnazione dei titoli italiani 2026. Sabato 12 e domenica 13 settembre quattro impianti ospiteranno le finali del Campionato Italiano Individuale, con in palio gli Scudetti Tricolore di Eccellenza, Prima, Seconda e Terza Categoria e delle qualifiche Ladies e Junior.

Le sedi coinvolte saranno Ponso, Massa Martana, Crespina Lorenzana e Montecosaro, che per due giorni diventeranno il centro del Tiro a Volo nazionale.

Eccellenza, Ladies e Junior in gara a Ponso

Le pedane del TAV G. Rosatti di Ponso, in provincia di Padova, ospiteranno le prove di Eccellenza, Ladies e Junior maschili e femminili.

Gli specialisti affronteranno 125 piattelli di qualificazione, seguiti dalle finali con formula ISSF.

Il diritto di partecipazione è riservato agli atleti che durante la stagione hanno conquistato il bonus di qualificazione attraverso i quattro Gran Premi stagionali.

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Gli schemi di gara per Eccellenza, Ladies e Junior

Il Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti ha stabilito per queste categorie gli schemi di gara 1-3-5-7-9.

Ai vincitori saranno assegnati lo Scudetto Tricolore, il titolo di Campione Italiano 2026, le medaglie FITAV e il montepremi messo a disposizione dalla Federazione.

Prima Categoria a Massa Martana

Gli specialisti di Prima Categoria saranno invece impegnati al TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana, in provincia di Perugia.

Anche in questo caso gli atleti ammessi alla rassegna tricolore sono quelli che hanno ottenuto la qualificazione nel corso della stagione.

Seconda Categoria al TAV La Torre, Terza a Montecosaro

La finale della Seconda Categoria si svolgerà sulle pedane del TAV La Torre, in provincia di Pisa, mentre il TAV Castellano di Montecosaro, in provincia di Macerata, ospiterà gli specialisti della Terza Categoria.

Per Seconda e Terza Categoria, al termine delle qualificazioni accederanno alla fase finale i migliori sei tiratori.

I finalisti disputeranno un’ulteriore serie da 25 piattelli: il risultato verrà sommato al punteggio ottenuto in qualificazione per determinare i nuovi campioni italiani.

Schema 3 per Prima, Seconda e Terza Categoria

Per gli specialisti di Prima, Seconda e Terza Categoria lo schema previsto sarà il numero 3.

Anche per queste categorie saranno assegnati ai vincitori Scudetto, titolo di Campione Italiano 2026, medaglia e montepremi federale.

Campionati Italiani di Fossa Olimpica, le quattro sedi

Eccellenza, Ladies e Junior: TAV G. Rosatti di Ponso (PD).

Prima Categoria: TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG).

Seconda Categoria: TAV La Torre (PI).

Terza Categoria: TAV Castellano di Montecosaro (MC).

Per la Fossa Olimpica arriva così uno degli appuntamenti centrali della stagione nazionale: sabato 12 e domenica 13 settembre verranno assegnati i titoli italiani 2026 nelle diverse categorie e qualifiche.