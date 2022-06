Giochi del Mediterraneo 2022, gruppo azzurro pronto: ci sono Nespoli, Bacosi e Busà

by Davide Triolo

Mauro Nespoli, foto World Archery

Il gruppo azzurro che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo 2022 è stato effettivamente ufficializzato di recente. Molteplici e valorosi atleti italiano difenderanno il Tricolore, con l’ambizione di sventolarlo in alto presso Orano, località algerina; la diciannovesima edizione dell’evento prevede la partecipazione di ben 370 talenti nostrani, tra i quali 215 uomini e 155 donne complessivamente. Il tutto nel contesto di 24 discipline diverse, ma unite dallo spirito dei Giochi e dalla benevola rivalità che li contraddistingue. La Lombardia è la regione più rappresentata con 53 atleti che lotteranno per l’Italia, seguita da Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna; la portabandiera corrisponde a Diana Bacosi, icona del tiro a volo azzurro, al femminile, mentre al maschile il rappresentante sarà il karateka Luigi Busà. Tra gli altri, occhi puntati sui campioni olimpici Mauro Nespoli e Jessica Rossi, particolarmente in evidenza. Tutto pronto per l’inizio dei Giochi del Mediterraneo, di scena tra il 25 giugno e il 6 luglio: da non perdere.